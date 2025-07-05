يحملان الجنسية الأميركية.. جيسيكا عازار تحتفل بذكرى استقلال أميركا مع ولديها (صور)

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وظهر في الصور ابن جيسيكا فهد وشقيقته وهما يرتديان قميصا عليه علم وذلك بمناسبة 4 أو ذكرى استقلال أميركا. نشرت الإعلامية صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انتسغرام.وظهر في الصور ابن جيسيكا فهد وشقيقته وهما يرتديان قميصا عليه علم وذلك بمناسبة 4 أو ذكرى استقلال أميركا.

يُذكر ان ابني جيسيكا من زوجها رجل الأعمال يحملان الجنسية الأميركية، وولدا في أميركا.