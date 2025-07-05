Advertisement

فنون ومشاهير

يحملان الجنسية الأميركية.. جيسيكا عازار تحتفل بذكرى استقلال أميركا مع ولديها (صور)

Lebanon 24
05-07-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1387050-638873076169491951.jpg
Doc-P-1387050-638873076169491951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الإعلامية جيسيكا عازار صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انتسغرام.
Advertisement

وظهر في الصور ابن جيسيكا فهد وشقيقته شاها وهما يرتديان قميصا عليه علم الولايات المتحدة وذلك بمناسبة 4 تموز أو ذكرى استقلال أميركا.
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان ابني جيسيكا من زوجها رجل الأعمال محمد صوفان يحملان الجنسية الأميركية، وولدا في أميركا.
 
مواضيع ذات صلة
أطلت إلى جانبه بالأبيض.. جيسيكا عازار تحتفل بذكرى زواجها شاهدوا الصور
lebanon 24
05/07/2025 12:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)
lebanon 24
05/07/2025 12:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية للحدث: كل من تم ضبطه اليوم في عملية حلب يحملون الجنسية السورية
lebanon 24
05/07/2025 12:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
على متن يخت... ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بذكرى زواجها الـ18 (صور)
lebanon 24
05/07/2025 12:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2025-07-05
03:39 | 2025-07-05
03:00 | 2025-07-05
02:56 | 2025-07-05
02:00 | 2025-07-05
01:00 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24