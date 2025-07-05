بعد تعرض وجهها للتشوه... هذا ما فعلته ملكة جمال السعودية (صورة)

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وبعد الضجة الواسعة التي أثارتها الشابة الخليجية بصورها التي شاركتها عبر منصات ، قامت بحذف المنشورين اللذين وثقت من خلالهما الكدمة الكبيرة أسفل عينها وعلى وجنتها، إضافة إلى الجرح العميق بين حاجبيها. هذه الخطوة تركت الكثير من التساؤلات حول سبب هذه الإصابات.وكانت القحطاني قد فاجأت الجميع الأسبوع الماضي بصورها بتيشرت نادي المنتخب البرازيلي، وقد وضعت حاجب أبيض بين حاجبيها، وهو ما اعتبره البعض حينها بأنه اكسسوار أو صيحة جمالية جديدة، ليتبين بعدها بأنها ضمادة طبية لاخفاء الجرح الذي لم تكشف عن سببه، ولكن اكتفن بالتعليق على الصورة قائلة: "أنا استحملت اللي صار لي، وجمّلت الوضع قد ما أقدر، بس الصدق؟ مو سهل أبداً على أي بنت تتحمل تشوّه بوجهها… الوجه مرايتنا، أول شي الناس تشوفه، وأقرب شي لنفسنا".وأضافت: "بس تعلّمت إن الجمال الحقيقي ما هو بس ملامح، جمال الروح، القوة، والصبر… هو اللي يثبت مع الوقت. وإذا فقدنا شي من شكلنا، ما فقدنا قيمتنا، ولا نورنا الداخلي".