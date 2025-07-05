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فنون ومشاهير
بفستان أبيض قصير.. نسرين طافش تتألق في حفل عمرو دياب (صور)
Lebanon 24
05-07-2025
|
13:06
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حضرت الفنانة
نسرين طافش
حفل الفنان
عمرو دياب
الذي أقيم مساء الجمعة، في
الساحل الشمالي
.
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وأطلت نسرين طافش بفستان أبيض قصير تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.
وكعادتها حرصت على إخفاء صورة زوجها ولم تكشف عن وجهه حتى الآن.
وكتبت نسرين طافش تعليقا على الصور: "الساحل والصيف يعني الهضبة .. معروفة".
وأحيا الفنان عمرو
دياب
حفله الأول بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"، في الساحل
الشمالي
.
واستقبل عمرو دياب على المسرح ابنته "جانا" التي شاركته غناء أغنية "خطفوني" كما استقبل ابنه
عبد الله
ليغني معه أغنية "يلا".
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