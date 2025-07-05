بفستان أبيض قصير.. نسرين طافش تتألق في حفل عمرو دياب (صور)

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وأطلت نسرين طافش بفستان أبيض قصير تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.وكعادتها حرصت على إخفاء صورة زوجها ولم تكشف عن وجهه حتى الآن.وكتبت نسرين طافش تعليقا على الصور: "الساحل والصيف يعني الهضبة .. معروفة".وأحيا الفنان عمرو حفله الأول بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"، في الساحل .واستقبل عمرو دياب على المسرح ابنته "جانا" التي شاركته غناء أغنية "خطفوني" كما استقبل ابنه ليغني معه أغنية "يلا".