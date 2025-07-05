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فنون ومشاهير

بفستان أبيض قصير.. نسرين طافش تتألق في حفل عمرو دياب (صور)

Lebanon 24
05-07-2025 | 13:06
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حضرت الفنانة نسرين طافش حفل الفنان عمرو دياب الذي أقيم مساء الجمعة، في الساحل الشمالي.
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وأطلت نسرين طافش بفستان أبيض قصير تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

وكعادتها حرصت على إخفاء صورة زوجها ولم تكشف عن وجهه حتى الآن.

وكتبت نسرين طافش تعليقا على الصور: "الساحل والصيف يعني الهضبة .. معروفة".

وأحيا الفنان عمرو دياب حفله الأول بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"، في الساحل الشمالي.

واستقبل عمرو دياب على المسرح ابنته "جانا" التي شاركته غناء أغنية "خطفوني" كما استقبل ابنه عبد الله ليغني معه أغنية "يلا".
نسرين طافش في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

نسرين طافش وصديقاتها في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

نسرين طافش حضرت حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

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