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فنون ومشاهير

نجل رئيس وزراء سابق.. ممثل شهير يخسر معركته مع السرطان

Lebanon 24
05-07-2025 | 14:31
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توفي الممثل الأسترالي جوليان ماكماهون، عن عمر ناهز 56 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما أعلنت زوجته كيلي بانياغوا في بيان لموقع Deadline الأميركي.
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وقالت بانياغوا: "بقلب مكسور، أشارك العالم أن زوجي الحبيب، جوليان، توفي بسلام هذا الأسبوع بعد معركة شجاعة مع السرطان"، مشيرة إلى أن ماكماهون كان عاشقًا للحياة والعمل والجمهور، وكانت أمنيته أن يُدخل الفرح إلى قلوب الناس.

ولد ماكماهون في سيدني عام 1968، وهو نجل رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ويليام ماكماهون.
<a class='entities-links' href='/entity/1924375633/لوس-أنجلوس/ar/1?utm_term=PublicFigures-لوس-أنجلوس&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-لوس-أنجلوس&id=164982&catid=0&pagetype=PublicFigures'>لوس أنجلوس</a>، <a class='entities-links' href='/entity/2919490829/كاليفورنيا/ar/1?utm_term=PublicFigures-كاليفورنيا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-كاليفورنيا&id=311813&catid=0&pagetype=PublicFigures'>كاليفورنيا</a> - ٢٠٠٤: الممثل الأسترالي جوليان ماكماهون يلتقط صورةً له في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حوالي عام ٢٠٠٤. (تصوير: رون ديفيس/جيتي إيماجز)
بدأ مسيرته كعارض أزياء، قبل أن يتحوّل إلى التمثيل في نهاية الثمانينيات، واشتهر بدور "بن لوسيني" في مسلسل home and away، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة حيث تألق في عدد من الأعمال البارزة.

أدى ماكماهون أدوارًا مميزة في مسلسلات مثل Charmed وNip/Tuck، وشارك في أفلام سينمائية شهيرة، أبرزها تجسيده لشخصية "دكتور دوم" في سلسة fantastic four عامي 2005 و2007.

ويُعد رحيله خسارة لصناعة الترفيه، حيث ترك بصمة فنية واضحة عبر أدواره المتنوعة بين التلفزيون والسينما.








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