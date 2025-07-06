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فنون ومشاهير

من السينما إلى السمفونيات.. هل يتحول إرث محمد عبد الوهاب إلى ظاهرة عالمية؟

Lebanon 24
06-07-2025 | 02:00
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كشف عمر خليل وهاشم الصيفي، حفيدا الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب، عن بدء التحضيرات لإنتاج مسلسل درامي ضخم يتناول السيرة الفنية والإنسانية لجدّهما، في خطوة تهدف إلى "توثيق إرثه الكبير وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة".
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وفي مقابلة مع "بيلبورد عربية"، أوضح الحفيدان أن العمل لا يزال في مراحله الإنتاجية الأولى، وسيحاول الموازنة بين الجانب الإنساني لعبد الوهاب وتراثه الموسيقي الهائل، مشيرين إلى أن التحدي الأبرز يكمن في "تحقيق التوازن بين الأصالة والتجديد"، على غرار الأسلوب الفني الذي اشتهر به موسيقار الأجيال.

وأكد عمر وهاشم أن عائلة عبد الوهاب بدأت في السنوات الأخيرة بلعب دور فاعل في إحياء تراثه، من خلال مجموعة مبادرات متكاملة، منها ترميم أرشيفه السينمائي الذي شكل في بداياته بوابة الجمهور المصري إلى عالم الأفلام الموسيقية.

ويجري حالياً ترميم خمسة من أفلام عبد الوهاب القديمة، بعد إنجاز ترميم فيلم "ممنوع الحب"، فيما يُعد فيلمه الأخير "لست ملاكاً" مفقودًا بالكامل إثر حريق أدى إلى تلفه بشكل نهائي. 


تكريم عالمي على مسرح ملكي في لندن

وفي نقلة نوعية لجهود إحياء التراث، أعلنت العائلة عن تنظيم حفل موسيقي ضخم على خشبة "مسرح دروري لين الملكي" في لندن، بتاريخ 23 تشرين الثاني المقبل، تكريماً للموسيقار الراحل.


وسيُحيي الحفل السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، بمشاركة الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية بقيادة المايسترو المصري نادر عباسي، ضمن برنامج موسيقي يضم أشهر أعمال عبد الوهاب، إلى جانب روائع لحنها لأساطير الغناء العربي مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، فضلاً عن مقطوعات كلاسيكية تظهر تأثره بالموسيقى الغربية.

هذا الحفل يُعد أول فعالية من نوعها تُقام على مسرح ملكي بريطاني لتكريم فنان عربي، ويأتي ضمن مساعي العائلة لتقديم عبد الوهاب كرمز ثقافي عالمي، لا يقتصر تأثيره على العالم العربي فقط، بل يمتد إلى الموسيقى العالمية.
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