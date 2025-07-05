بالصورة.. شاهدوا آخر ظهور للزعيم عادل إمام من حفل زفاف حفيده

شارك صورة عائلية من كتب كتاب ابنه، وذلك بحضور الزعيم .وظهر الزعيم، وهو يجلس بين العروسين.

واحتفل حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية ، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.