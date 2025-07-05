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فنون ومشاهير

بالصورة.. شاهدوا آخر ظهور للزعيم عادل إمام من حفل زفاف حفيده

Lebanon 24
05-07-2025 | 15:58
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شارك رامي إمام صورة عائلية من كتب كتاب ابنه، وذلك بحضور الزعيم عادل إمام.
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وظهر الزعيم، وهو يجلس بين العروسين.
 
واحتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.
 
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