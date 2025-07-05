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فنون ومشاهير

الخلاف بين ريتا حايك وجاك مارون يتصاعد.. هذه آخر التفاصيل

Lebanon 24
05-07-2025 | 16:48
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شهد الخلاف المسرحي بين الفنانة اللبنانية ريتا الحايك والمخرج جاك مارون، تطورًا جديدًا، بعد إصدار وكيل الحايك القانوني، المحامي كابي جرمانوس، بيانًا يتهم فيه مارون بنشر مزاعم "عارية من الصحة" وارتكاب تجاوزات مهنية وقانونية ألحقت أضرارًا مادية ومعنوية بموكلته.
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وجاء في البيان أن الحايك هي المبادِرة الأصلية إلى اقتباس العمل المسرحي العالمي venus، وأنها تحتفظ بكل الأدلة والمستندات التي تثبت ذلك.

كما طُلب من مارون تقديم أي مستند قانوني يُثبت امتلاكه للحقوق الفكرية أو الأدبية لما أسماه بـ"فينوس اللبنانية"، والتي وصفها البيان بأنها "محاولة فاشلة لابتداع واقع قانوني غير قائم".

البيان اعتبر أن مشروع "فينوس اللبنانية" كما يقدّمه مارون يمثل مخالفة قانونية صريحة تهدف إلى استغلال اسم ريتا الحايك وشهرتها الفنية، مؤكدًا أن الحايك أدّت دورًا أساسيًا في تطوير العمل وإنجاحه، قبل أن تقرر الانسحاب منه رسميًا قبل انطلاقه بما لا يقل عن شهرين، نتيجة لما وصفه البيان بـ"سوء إدارة" المخرج وتصرفاته الكيدية.

وعلى الرغم من انسحاب الحايك الرسمي، أشار البيان إلى أن جاك مارون واصل الترويج للعمل، مستخدمًا صورة الفنانة في الإعلانات التسويقية الخاصة بجولة المسرحية الدولية، متجاهلًا إعلانها العلني عدم المشاركة.

ووُصفت هذه الخطوة بأنها محاولة "استغلال حتى اللحظة الأخيرة" لشهرتها، رغم الخلافات الحادة التي كانت قد نشأت.

كما أكد البيان في ختامه أن ريتا الحايك تلتزم بالمصداقية والمهنية في مسيرتها، لكنها اضطرت إلى سلوك المسار القانوني الكامل في لبنان وفي أي دولة يُعرض فيها العمل، بهدف تحصيل حقوقها وحماية مكانتها الفنية، ومحاسبة كل من أسهم في الإضرار بها. (فوشيا)
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