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فنون ومشاهير

فنانة مصرية تثير الجدل: "لقيت ميسي راسمني"

Lebanon 24
05-07-2025 | 23:00
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في منشور ساخر على "فيسبوك"، كتبت الفنانة المصرية عايدة رياض: "لقيت ميسي راسمني على ظهره!"، في تعليق خفيف الظل أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة قديمة لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يظهر فيها وشم على ظهره لوجه امرأة بشعر أسود وملامح حادة.
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الصورة التي وُصفت بـ"المثيرة للجدل"، دفعت بعض المتابعين إلى المقارنة بين الوشم وملامح عايدة رياض في فترة الثمانينيات، حين كانت في أوج شهرتها الفنية، ما فتح الباب أمام موجة من التعليقات المتفاوتة بين الدعابة والدهشة والتأويل.

وسرعان ما تصدرت عايدة رياض "الترند" في مصر، مع انقسام الجمهور بين من رأى في تعليقها خفة ظل وفكاهة محببة، ومن ظنّ أن هناك احتمالًا للشبه الحقيقي.

لكن الحقيقة، وفق تقارير صحفية مقربة من ميسي، أن الوشم يعود لعام 2010، ويُجسد صورة والدته، سيليا كوتشيتيني، وقد رسمه نجم التانغو تكريمًا لها واعترافًا بدورها الكبير في دعمه منذ بداياته الكروية.
عايدة رياض

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