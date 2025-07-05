فنانة مصرية تثير الجدل: "لقيت ميسي راسمني"

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في منشور ساخر على " "، كتبت الفنانة عايدة : "لقيت راسمني على ظهره!"، في تعليق خفيف الظل أشعل ، بعد تداول صورة قديمة لنجم يظهر فيها وشم على ظهره لوجه امرأة بشعر أسود وملامح حادة.الصورة التي وُصفت بـ"المثيرة للجدل"، دفعت بعض المتابعين إلى المقارنة بين الوشم وملامح عايدة رياض في فترة الثمانينيات، حين كانت في أوج شهرتها الفنية، ما فتح الباب أمام موجة من التعليقات المتفاوتة بين الدعابة والدهشة والتأويل.وسرعان ما تصدرت عايدة رياض " " في مصر، مع انقسام الجمهور بين من رأى في تعليقها خفة ظل وفكاهة محببة، ومن ظنّ أن هناك احتمالًا للشبه الحقيقي.لكن الحقيقة، وفق تقارير صحفية مقربة من ميسي، أن الوشم يعود لعام 2010، ويُجسد صورة والدته، سيليا كوتشيتيني، وقد رسمه نجم تكريمًا لها واعترافًا بدورها الكبير في دعمه منذ بداياته الكروية.