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فنون ومشاهير

اطلالة نادرة لزوجة عادل إمام.. هكذا بدت بحفل زفاف حفيدها (صورة)

Lebanon 24
06-07-2025 | 02:25
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في ظهور نادر واستثنائي، كشفت الفنانة لبلبة عن أحدث إطلالة للسيدة هالة الشلقاني، زوجة الفنان الكبير عادل إمام، التي اعتادت الابتعاد عن الأضواء وقلّما تظهر في المناسبات العامة منذ زواجها بـ"الزعيم". وانتشرت الصورة سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، محققة تفاعلاً واسعاً بين الجمهور ومحبي النجم عادل إمام.
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ونشرت لبلبة الصورة عبر خاصية القصص المصورة (ستوري) على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث ظهرت برفقة السيدة هالة الشلقاني، وعلّقت قائلة: "مع الحبيبة السيدة هالة الشلقاني، زوجة الزعيم عادل إمام، في فرح حفيدها"، وبدت الشلقاني بإطلالة بسيطة أنيقة، مرتدية فستاناً أسود.
 


وجاءت المناسبة خلال الاحتفال بزفاف عادل رامي إمام، نجل المخرج رامي إمام، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في حفل زفاف ضخم أقيم مساء الجمعة، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام في مصر.

وشهد الحفل أجواءً مميزة، وكان من أبرز اللحظات تداول مقطع مصوّر للفنان محمد إمام وهو يرقص مع ابنتيه الصغيرتين على أنغام أغنية "اليوم الحلو ده"، التي قدّمها الفنان أحمد سعد، حيث خطفت هذه اللحظة الأضواء وحققت تفاعلاً واسعاً، لا سيّما أنها المرة الأولى التي تظهر فيها بنات محمد إمام في وسائل الإعلام، نظرًا لحرصه الدائم على إبقاء أسرته بعيدًا عن الأضواء.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة العروسين هذه اللحظات السعيدة، ومنهم: يسرا، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، هشام ماجد، أحمد فهمي، يوسف الشريف، ياسمين عبد العزيز، ياسمين صبري، لميس الحديدي، رضوى الشربيني، محمد ثروت، هنا الزاهد، وغيرهم.

وتحوّلت المناسبة إلى ليلة من الفرح والبهجة، وسط حضور فني وإعلامي بارز، أعاد للأذهان أهمية عائلة الزعيم عادل إمام في الوسط الفني المصري، واهتمام الجمهور بكل ما يتعلق بهم، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.
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