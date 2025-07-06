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فنون ومشاهير

قُطِعَ الإتّصال به... فنان شهير لم يعدّ إلى منزله وزوجته تقدّمت ببلاغٍ إلى الشرطة

Lebanon 24
06-07-2025 | 05:14
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تصدر اسم الفنان المصري أحمد الرافعي عناوين الأخبار بعد تداول معلومات عن اختفائه بشكل مفاجئ، ما أثار قلق جمهوره ودفع زوجته للتحرّك قانونياً.
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وتوجهت زوجة الرافعي فوراً إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي تُبلغ فيه عن تغيّب زوجها منذ الصباح الباكر، بعدما فشلت محاولاتها في الوصول إليه وانقطع هاتفه المحمول بشكل أربكها وأثار مخاوفها من تعرضه لأي خطر.

وفي وقتٍ لاحقٍ، تحدث أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات إعلامية، وأكد أن الرافعي قد عاد بالفعل إلى منزله وهو بخير.

وأوضح أن كل ما أُثير من جدل، كان بسبب نفاد بطارية هاتف الفنان، ما قطع أي وسيلة تواصل مع أسرته لساعات طويلة، وهو ما أثار قلق زوجته التي قررت اللجوء للشرطة كحل سريع. (الامارات 24)
 
 
 
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