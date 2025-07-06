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فنون ومشاهير

بعد سنوات من الغياب... ممثل تركيّ يعود بمسلسل جديد

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:57
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بعد فترة غياب ملحوظة عن الدراما التلفزيونية، حسم النجم التركي كيفانش تاتليتوغ وجهته الجديدة، إذ تأكد انضمامه رسمياً إلى بطولة عمل جديد.
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ويتصدر النجم التركي بطولة المسلسل المقتبس عن رواية "Olasılıksız" أو "الاحتمال المستحيل"، وبحسب تقارير إعلامية، يتولى الكاتب نجاتي شاهين مهمة صياغة السيناريو الخاص بالمشروع، وهو اسم اعتاد الجمهور على أعماله التي تمتاز بعمق الفكرة وقوة السرد، ما يرفع سقف التوقعات بشأن العمل ككل.

وأوضحت الشركة المنتجة أن كيفانش تاتليتوغ سيكون بطل النسخة الدرامية بشكل رسمي، فيما لم يُفصح حتى اللحظة عن بقية أسماء فريق التمثيل أو الجدول الزمني للتصوير، وسط توقعات بأن تُعلن التفاصيل تباعاً خلال الأسابيع المقبلة. (الامارات 24)
 
 
 
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