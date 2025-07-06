بعد سنوات من الغياب... ممثل تركيّ يعود بمسلسل جديد

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بعد فترة غياب ملحوظة عن الدراما التلفزيونية، حسم النجم وجهته الجديدة، إذ تأكد انضمامه رسمياً إلى بطولة عمل جديد.ويتصدر النجم التركي بطولة المسلسل المقتبس عن رواية "Olasılıksız" أو "الاحتمال المستحيل"، وبحسب تقارير إعلامية، يتولى الكاتب نجاتي مهمة صياغة السيناريو الخاص بالمشروع، وهو اسم اعتاد الجمهور على أعماله التي تمتاز بعمق الفكرة وقوة السرد، ما يرفع سقف التوقعات بشأن العمل ككل.وأوضحت الشركة المنتجة أن كيفانش تاتليتوغ سيكون بطل النسخة الدرامية بشكل رسمي، فيما لم يُفصح حتى اللحظة عن بقية أسماء فريق التمثيل أو الجدول للتصوير، وسط توقعات بأن تُعلن التفاصيل تباعاً خلال الأسابيع المقبلة. (الامارات 24)