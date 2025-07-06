بعد الضجة التي أثارتها ريتا حايك بسبب مسرحية "venus"... هكذا ردّ بديع أبو شقرا

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بعد الضجة التي اثارتها الممثلة ، بسبب مسرحية " "، خرج الممثل عن صمته، وكتب عبر خاصية " " عبر حسابه على " ":"ريتا هي ركن اساسي، وشريك اساسي في مسرحية "فينوس"، لا نقاش حول ذلك. اما بالنسبة للعروض في دبي وكندا فهي تقع في خانة التزامي المهني والاتفاقات المسبقة مع الجهات المنتجة خارج ، واي مشكلة مترتبة على ذلك وجب أن تحل عند إتمام هذا الإلتزام، ثم وضع الشروط التي يراها كل انسان مناسبة له قبل الشروع بمرحلة جديدة، هذا اذا اراد أن يُكمل".