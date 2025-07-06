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فنون ومشاهير

بعد الضجة التي أثارتها ريتا حايك بسبب مسرحية "venus"... هكذا ردّ بديع أبو شقرا

Lebanon 24
06-07-2025 | 07:51
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بعد الضجة التي اثارتها الممثلة ريتا حايك، بسبب مسرحية "venus"، خرج الممثل بديع أبو شقرا عن صمته، وكتب عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام":
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"ريتا حايك هي ركن اساسي، وشريك اساسي في مسرحية "فينوس"، لا نقاش حول ذلك. اما بالنسبة للعروض في دبي وكندا فهي تقع في خانة التزامي المهني والاتفاقات المسبقة مع الجهات المنتجة خارج لبنان، واي مشكلة مترتبة على ذلك وجب أن تحل عند إتمام هذا الإلتزام، ثم وضع الشروط التي يراها كل انسان مناسبة له قبل الشروع بمرحلة جديدة، هذا اذا اراد أن يُكمل".
 
 
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