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فنون ومشاهير

بعد مسيرة طويلة في عالم الطهي... وفاة شيف شهير جدّاً (صورة)

Lebanon 24
06-07-2025 | 08:47
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توفي الشيف الأسترالي الشهير بيتر راسل كلارك، المعروف بأنه أحد أوائل الطهاة المشهورين الذين ظهروا على شاشات التلفزيون في أستراليا، إثر إصابته بمضاعفات سكتة دماغية، عن 89 عاماً.
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واشتهر كلارك بتقديم برنامج "كم آند جيت إت" للطهو على قناة "إيه بي سي" الأسترالية في ثمانينيات القرن الماضي، إذ قدم منه حوالي 1000 حلقة. (ارم نيوز)
 
 
 
وفاة بيتر راسل كلارك.. أيقونة الطهو التلفزيوني في أستراليا
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