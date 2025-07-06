بعد مسيرة طويلة في عالم الطهي... وفاة شيف شهير جدّاً (صورة)

توفي الشيف الشهير بيتر راسل ، المعروف بأنه أحد أوائل الطهاة المشهورين الذين ظهروا على شاشات التلفزيون في ، إثر إصابته بمضاعفات سكتة دماغية، عن 89 عاماً.

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واشتهر كلارك بتقديم برنامج "كم آند جيت إت" للطهو على قناة " " في ثمانينيات القرن الماضي، إذ قدم منه حوالي 1000 حلقة. (ارم نيوز)