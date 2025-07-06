نور النبوي يثير الجدل بتعليقه على متابعة!

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نشر الفنان الشاب ، نجل النجم ، عبر حسابه على " "، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يردد إحدى أغاني ألبوم الجديد، وسط تفاعل واسع من جمهوره ومتابعيه.وخلال الفيديو، علّقت إحدى المتابعات قائلة: "الصراحة أحلى وأهضم منك"، ليرد عليها نور بخفة دم: "طبعًا"، لتعود المتابعة وتعلق: "متزعلش.. أنا من جيل باباك ومن محبينه من زمان"، ليعود النبوي ويرد عليها قائلاً: "أنت اللي سكر".لتدخل متابعة أخرى على خط التعليقات وتقول له: "إوعي تكون اللي في إيدك دي دبلة"، ليرد عليها النبوي بإيموشن ضحك.