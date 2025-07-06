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فنون ومشاهير

نور النبوي يثير الجدل بتعليقه على متابعة!

Lebanon 24
06-07-2025 | 16:00
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نشر الفنان الشاب نور النبوي، نجل النجم خالد النبوي، عبر حسابه على "فيسبوك"، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يردد إحدى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد، وسط تفاعل واسع من جمهوره ومتابعيه.
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وخلال الفيديو، علّقت إحدى المتابعات قائلة: "الصراحة باباك أحلى وأهضم منك"، ليرد عليها نور بخفة دم: "طبعًا"، لتعود المتابعة وتعلق: "متزعلش.. أنا من جيل باباك ومن محبينه من زمان"، ليعود النبوي ويرد عليها قائلاً: "أنت اللي سكر".

لتدخل متابعة أخرى على خط التعليقات وتقول له: "إوعي تكون اللي في إيدك دي دبلة"، ليرد عليها النبوي بإيموشن ضحك.
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