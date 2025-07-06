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فنون ومشاهير

لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2025 | 23:37
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شارك الفنان المصري أحمد السقا في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، وتحدث للمرة الأولى عن الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية، حول أزمته مع طليقته الإعلامية مها الصغير.
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في البداية قال أديب إنه لم يصدق أي كلمة مما قيل عن أزمة السقا مع طليقته وأنه عندما كان أحد يقول له إن السقا فعل كذا وكذا كان يرد بأنه لا يمكن أن يكون ذلك قد حدث، وأن السقا رجل مهذب وجنتلمان ومحترم ويعرف ربنا، ولا يمكن أن يصدر عنه ذلك، ليرد عليه السقا، قائلاً: "لأنني تربيت في بيتكم يا أستاذ عمرو مع الأستاذ عماد".

وتابع: "أنا عندي أخطائي، لكني لديَّ سقف في التعامل"، ورد على سؤال لعمرو أديب عما إذا كان هناك من يريد أن يشوه صورته، قائلاً: "أنا لا أفترض هذا، ولا أفترض العداء مع أي شخص، لكن هناك قضاء وقدر يحدث، والحمد لله ربنا مطّلع على القلوب".

وكشف السقا عن مشاريعه الفنية المقبلة التي يواصل التحضير لها خلال الفترة الحالية، قائلاً: "أحضر لفيلم جديد سيجمعني مع أحمد فهمي وعمرو سعد وهيكون مفاجأة كبيرة للجمهور"، مضيفًا: "سعيد بالتعاون مع أحمد فهمي في فيلم أحمد وأحمد وأتمنى أن ينال على إعجاب الجمهور".(لها)
 
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