28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعمر الخمسين.. نجمة شهيرة تحتفل بزفافها وهذه هوية عريسها (صور)
Lebanon 24
07-07-2025
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزوجت
المغنية
البريطانية
الشهيرة (Mel B) العضو السابق في فرقة "سبايس غيرلز" من خطيبها مصفف الشعر روري ماكفي، في حفل بسيط أقيم في "ذا كريبت" داخل
كاتدرائية
القديس بولس الشهيرة في
لندن
، وهو المكان نفسه الذي شهد زفاف الأميرة ديانا والأمير
تشارلز
عام 1981.
Advertisement
وشاركت المغنية ميلاني براون، متابعيها على
انستغرام
بصور من حفل زفافها الذي تعمدت أن يكون وفقاً للتقاليد البريطانية، واختارت فستاناً باللون الأبيض العالجي حمل توقيع المصممة جوزفين سكوت بتصميم مميّز من الساتان وجاء بتصميم ضيق ومجسم من الأعلى وبأكمام من الشيفون مع حركة ثنيات عند منطقة
الصدر
، ليتسع عند القدمين بذيل يمتد على الأرض مع طرحة طويلة ناعمة. في حين أطل العريس باللباس
البريطاني
التقليدي بتنورة حمراء مزركشة مع جاكيت سوداء وحقيبة دائرية عند خصره.
وبدت ميل بي (50 عاماً) في غاية السعادة واكملت إطلالتها بطريقة بسيطة، فتركت شعرها "الكيرلي" على طبيعته واختارت اعتماد اللون العسلي مع خصلات من الهايلايتر الأشقر وغطت شعرها بطرحة طويلة خالية من التطريز، وطبقت مكياجاً خفيفاً.
وحرص عدد كبير من النجوم من عالم الفن والموضة على حضور حفل الاستقبال في فندق "شانغري-لا" داخل برج "ذا شارد"، وتواجدت من فرقة "سبايس غيرلز" الفنانة إيما بانتون المشهورة باسم "بيبي سبايس" التي حضرت برفقة زوجها جايد
جونز
وابنهما بيو، في حين اكتفت كل من فيكتوريا بيكهام وميلاني سي، على
التعبير عن
فرحتهما برسائل تهنئة على وسائل التواصل الاجتماعي.(لها)
مواضيع ذات صلة
نجمة مسلسل "فهد البطل" تحتفل بخطوبتها.. وهذه هوية عريسها (صور)
Lebanon 24
نجمة مسلسل "فهد البطل" تحتفل بخطوبتها.. وهذه هوية عريسها (صور)
07/07/2025 09:30:00
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر الـ 50.. نجمة تحتفل بزفافها في أجواء أسطورية (صور)
Lebanon 24
بعمر الـ 50.. نجمة تحتفل بزفافها في أجواء أسطورية (صور)
07/07/2025 09:30:00
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون أي ضجة.. نجمة شهيرة تحتفل بزفافها بحضور المقربين فقط (صور)
Lebanon 24
من دون أي ضجة.. نجمة شهيرة تحتفل بزفافها بحضور المقربين فقط (صور)
07/07/2025 09:30:00
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنانة شهيرة تتزوج للمرة الثانية وهذه هوية عريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنانة شهيرة تتزوج للمرة الثانية وهذه هوية عريسها (فيديو)
07/07/2025 09:30:00
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطل على صهوة جواد.. محمد رمضان يُفاجئ الجمهور برقصة استعراضية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطل على صهوة جواد.. محمد رمضان يُفاجئ الجمهور برقصة استعراضية شاهدوا الفيديو
02:13 | 2025-07-07
07/07/2025 02:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة أجرت عملية شد وجه.. شاهدوا كيف فاجأت جمهورها بالنتيجة (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة أجرت عملية شد وجه.. شاهدوا كيف فاجأت جمهورها بالنتيجة (فيديو)
01:41 | 2025-07-07
07/07/2025 01:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
06/07/2025 11:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
باميلا الكيك تكشف عن تعرّضها للإصابة خلال تصوير "آسر".. من كسر يدها باسل خياط أم خالد القيش؟ (فيديو)
Lebanon 24
باميلا الكيك تكشف عن تعرّضها للإصابة خلال تصوير "آسر".. من كسر يدها باسل خياط أم خالد القيش؟ (فيديو)
23:17 | 2025-07-06
06/07/2025 11:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء معتصم النهار وأحمد الفيشاوي يثير التساؤلات.. هل يجمعهما فيلم؟
Lebanon 24
لقاء معتصم النهار وأحمد الفيشاوي يثير التساؤلات.. هل يجمعهما فيلم؟
23:00 | 2025-07-06
06/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراكز أمنية داخل بيروت.. من المسؤول عنها؟
Lebanon 24
مراكز أمنية داخل بيروت.. من المسؤول عنها؟
02:45 | 2025-07-06
06/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
09:00 | 2025-07-06
06/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:13 | 2025-07-07
أطل على صهوة جواد.. محمد رمضان يُفاجئ الجمهور برقصة استعراضية شاهدوا الفيديو
01:41 | 2025-07-07
فنانة شهيرة أجرت عملية شد وجه.. شاهدوا كيف فاجأت جمهورها بالنتيجة (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:17 | 2025-07-06
باميلا الكيك تكشف عن تعرّضها للإصابة خلال تصوير "آسر".. من كسر يدها باسل خياط أم خالد القيش؟ (فيديو)
23:00 | 2025-07-06
لقاء معتصم النهار وأحمد الفيشاوي يثير التساؤلات.. هل يجمعهما فيلم؟
16:00 | 2025-07-06
نور النبوي يثير الجدل بتعليقه على متابعة!
فيديو
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24