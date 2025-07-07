بعمر الخمسين.. نجمة شهيرة تحتفل بزفافها وهذه هوية عريسها (صور)

تزوجت الشهيرة (Mel B) العضو السابق في فرقة "سبايس غيرلز" من خطيبها مصفف الشعر روري ماكفي، في حفل بسيط أقيم في "ذا كريبت" داخل القديس بولس الشهيرة في ، وهو المكان نفسه الذي شهد زفاف الأميرة ديانا والأمير عام 1981.

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وشاركت المغنية ميلاني براون، متابعيها على بصور من حفل زفافها الذي تعمدت أن يكون وفقاً للتقاليد البريطانية، واختارت فستاناً باللون الأبيض العالجي حمل توقيع المصممة جوزفين سكوت بتصميم مميّز من الساتان وجاء بتصميم ضيق ومجسم من الأعلى وبأكمام من الشيفون مع حركة ثنيات عند منطقة ، ليتسع عند القدمين بذيل يمتد على الأرض مع طرحة طويلة ناعمة. في حين أطل العريس باللباس التقليدي بتنورة حمراء مزركشة مع جاكيت سوداء وحقيبة دائرية عند خصره.

وبدت ميل بي (50 عاماً) في غاية السعادة واكملت إطلالتها بطريقة بسيطة، فتركت شعرها "الكيرلي" على طبيعته واختارت اعتماد اللون العسلي مع خصلات من الهايلايتر الأشقر وغطت شعرها بطرحة طويلة خالية من التطريز، وطبقت مكياجاً خفيفاً.