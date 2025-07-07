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فنون ومشاهير

بعمر الخمسين.. نجمة شهيرة تحتفل بزفافها وهذه هوية عريسها (صور)

Lebanon 24
07-07-2025 | 00:21
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تزوجت المغنية البريطانية الشهيرة (Mel B) العضو السابق في فرقة "سبايس غيرلز" من خطيبها مصفف الشعر روري ماكفي، في حفل بسيط أقيم في "ذا كريبت" داخل كاتدرائية القديس بولس الشهيرة في لندن، وهو المكان نفسه الذي شهد زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز عام 1981.
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وشاركت المغنية ميلاني براون، متابعيها على انستغرام بصور من حفل زفافها الذي تعمدت أن يكون وفقاً للتقاليد البريطانية، واختارت فستاناً باللون الأبيض العالجي حمل توقيع المصممة جوزفين سكوت بتصميم مميّز من الساتان وجاء بتصميم ضيق ومجسم من الأعلى وبأكمام من الشيفون مع حركة ثنيات عند منطقة الصدر، ليتسع عند القدمين بذيل يمتد على الأرض مع طرحة طويلة ناعمة. في حين أطل العريس باللباس البريطاني التقليدي بتنورة حمراء مزركشة مع جاكيت سوداء وحقيبة دائرية عند خصره.
 
 
 
 
 
 
 
وبدت ميل بي (50 عاماً) في غاية السعادة واكملت إطلالتها بطريقة بسيطة، فتركت شعرها "الكيرلي" على طبيعته واختارت اعتماد اللون العسلي مع خصلات من الهايلايتر الأشقر وغطت شعرها بطرحة طويلة خالية من التطريز، وطبقت مكياجاً خفيفاً. 
 
 
 

وحرص عدد كبير من النجوم من عالم الفن والموضة على حضور حفل الاستقبال في فندق "شانغري-لا" داخل برج "ذا شارد"، وتواجدت من فرقة  "سبايس غيرلز" الفنانة إيما بانتون المشهورة باسم "بيبي سبايس" التي حضرت برفقة زوجها جايد جونز وابنهما بيو، في حين اكتفت كل من فيكتوريا بيكهام وميلاني سي، على التعبير عن فرحتهما برسائل تهنئة على وسائل التواصل الاجتماعي.(لها)






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