Advertisement

فنون ومشاهير

مُتهمة بالسرقة.. فضيحة تُطارد طليقة أحمد السقا إلكيم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
07-07-2025 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1387806-638874775886175815.jpg
Doc-P-1387806-638874775886175815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد ظهورها الأخير في برنامج "معكم منى الشاذلي" ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي باتهامات تطال الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير طليقة الفنان المصري أحمد السقا
Advertisement

فقد استعرضت مها مجموعة من اللوحات التشكيلية، التي زعمت أنها من أعمالها الخاصة، مشيرة إلى أن إحداها تمثل تجسيدًا رمزيًا لمعاناة المرأة وتقييدها الاجتماعي.

غير أن هذه الرواية لم تمر مرور الكرام، إذ خرجت الفنانة التشكيلية ليزا لاش نيلسون، وهي رسامة دنماركية معروفة، عن صمتها وأعلنت عبر حسابها على إنستغرام، أن إحدى اللوحات المعروضة في البرنامج هي نسخة مطابقة تمامًا لعمل فني كانت قد رسمته عام 2019، بعنوان "صنعت لنفسي أجنحة"، وعُرض في معارض دولية كما تم استخدامه كغلاف كتاب بتصريح منها.

الفنانة الدنماركية عبّرت عن صدمتها من نسب العمل لغيرها دون إذن أو إشارة إلى مصدره الأصلي، معتبرة ما حدث "سرقة فنية موثقة على الهواء".
 
 
 
 
 
 
وأكدت أنها حاولت التواصل مع إدارة البرنامج ومها الصغير مباشرة لكنها لم تتلقَ أي رد، مما دفعها لنشر صور من الحلقة إلى جانب عملها الأصلي للمقارنة، في خطوة لفضح ما اعتبرته "انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية".

وما زاد من حدة التفاعل، هو تداول عدد من النشطاء مزيدًا من الصور للوحات عرضتها مها الصغير خلال اللقاء، مؤكدين أن جميعها منسوخة عن فنانين عالميين وتم الحصول عليها مباشرة من الإنترنت، تحديدًا من منصات مثل pinterest وGoogle، قبل أن يتم طباعتها وتقديمها على أنها "إنتاج شخصي".

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، نشرت الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بيانًا مقتضبًا أشارت فيه إلى أن اللوحة المثيرة للجدل هي بالفعل من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، معلنة بذلك تصحيح الخطأ، ورافضة أي تهاون في نسب الإبداع لأصحابه الحقيقيين. كما قامت بجعل الفيديو الخاص بالحلقة "خاصًا"، تمهيدًا لإزالته، بحسب متابعين.

حتى الآن، لم تصدر مها الصغير أي تعليق رسمي، وهو ما اعتبره كثيرون تأكيدًا ضمنيًا على فشلها في الدفاع عن موقفها، وسط موجة من الانتقادات التي استحضرت وقائع مشابهة، من بينها اتهام الفنانة غادة والي في وقت سابق باستخدام تصاميم روسية دون تصريح رسمي، ضمن مشروع جداري لمترو القاهرة.(العين)
 
مواضيع ذات صلة
بعد التحقيق معه.. طليقة أحمد السقا تُثير الجدل مُجدداً برسالة مقتضبة!
lebanon 24
07/07/2025 12:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
طاردها وقطع الطريق عليها.. أزمة خطيرة تشتعل بين أحمد السقا وطليقته مها الصغير هذا ما حصل بينهما
lebanon 24
07/07/2025 12:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
التطورات بينهما تتسارع.. استدعاء أحمد السقا بعد إتهامات طليقته مها الصغير بحقه إليكم التفاصيل
lebanon 24
07/07/2025 12:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه الأخيرة.. هل سيتزوج أحمد السقا مُجدداً؟
lebanon 24
07/07/2025 12:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:51 | 2025-07-07
04:42 | 2025-07-07
04:12 | 2025-07-07
03:59 | 2025-07-07
03:48 | 2025-07-07
03:11 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24