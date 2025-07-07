مُتهمة بالسرقة.. فضيحة تُطارد طليقة أحمد السقا إلكيم التفاصيل (صور)



Advertisement

فقد استعرضت مها مجموعة من اللوحات التشكيلية، التي زعمت أنها من أعمالها الخاصة، مشيرة إلى أن إحداها تمثل تجسيدًا رمزيًا لمعاناة المرأة وتقييدها الاجتماعي.



غير أن هذه الرواية لم تمر مرور الكرام، إذ خرجت الفنانة التشكيلية ليزا لاش ، وهي رسامة دنماركية معروفة، عن صمتها وأعلنت عبر حسابها على إنستغرام، أن إحدى اللوحات المعروضة في البرنامج هي نسخة مطابقة تمامًا لعمل فني كانت قد رسمته عام 2019، بعنوان "صنعت لنفسي أجنحة"، وعُرض في معارض دولية كما تم استخدامه كغلاف كتاب بتصريح منها.



الفنانة الدنماركية عبّرت عن صدمتها من نسب العمل لغيرها دون إذن أو إشارة إلى مصدره الأصلي، معتبرة ما حدث "سرقة فنية موثقة على الهواء". بعد ظهورها الأخير في برنامج "معكم " ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي باتهامات تطال الإعلامية ومصممة الأزياء طليقة الفنان المصري .فقد استعرضت مها مجموعة من اللوحات التشكيلية، التي زعمت أنها من أعمالها الخاصة، مشيرة إلى أن إحداها تمثل تجسيدًا رمزيًا لمعاناة المرأة وتقييدها الاجتماعي.غير أن هذه الرواية لم تمر مرور الكرام، إذ خرجت الفنانة التشكيلية ليزا لاش ، وهي رسامة دنماركية معروفة، عن صمتها وأعلنت عبر حسابها على إنستغرام، أن إحدى اللوحات المعروضة في البرنامج هي نسخة مطابقة تمامًا لعمل فني كانت قد رسمته عام 2019، بعنوان "صنعت لنفسي أجنحة"، وعُرض في معارض دولية كما تم استخدامه كغلاف كتاب بتصريح منها.الفنانة الدنماركية عبّرت عن صدمتها من نسب العمل لغيرها دون إذن أو إشارة إلى مصدره الأصلي، معتبرة ما حدث "سرقة فنية موثقة على الهواء".

وأكدت أنها حاولت التواصل مع إدارة البرنامج ومها الصغير مباشرة لكنها لم تتلقَ أي رد، مما دفعها لنشر صور من الحلقة إلى جانب عملها الأصلي للمقارنة، في خطوة لفضح ما اعتبرته "انتهاكًا لحقوق ".



وما زاد من حدة التفاعل، هو تداول عدد من النشطاء مزيدًا من الصور للوحات عرضتها مها الصغير خلال اللقاء، مؤكدين أن جميعها منسوخة عن فنانين عالميين وتم الحصول عليها مباشرة من الإنترنت، تحديدًا من منصات مثل وGoogle، قبل أن يتم طباعتها وتقديمها على أنها "إنتاج شخصي".



وفي محاولة لاحتواء الأزمة، نشرت الإعلامية منى عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بيانًا مقتضبًا أشارت فيه إلى أن اللوحة المثيرة للجدل هي بالفعل من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، معلنة بذلك تصحيح الخطأ، ورافضة أي تهاون في نسب الإبداع لأصحابه الحقيقيين. كما قامت بجعل الفيديو الخاص بالحلقة "خاصًا"، تمهيدًا لإزالته، بحسب متابعين.



حتى الآن، لم تصدر مها الصغير أي تعليق رسمي، وهو ما اعتبره كثيرون تأكيدًا ضمنيًا على فشلها في الدفاع عن موقفها، وسط موجة من الانتقادات التي استحضرت وقائع مشابهة، من بينها اتهام الفنانة في وقت سابق باستخدام تصاميم روسية دون تصريح رسمي، ضمن مشروع جداري لمترو .(العين)