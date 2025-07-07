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فنون ومشاهير

فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:11
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كشف الفنان المصري إدوارد تفاصيل مؤلمة من حياته الخاصة، ما بين فقدان والدته وتجربته الصعبة مع السرطان والجلطة القلبية.

وتحدث إدوارد في لقاء مؤثر مع الإعلامية إسعاد يونس عن تصريحه السابق بشأن رغبته في الموت فجأة، موضحًا أن تلك الأمنية عبّر عنها في لحظة ألم نفسي شديد عاشها خلال مرافقة والدته في المستشفى قبيل وفاتها.
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وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "اتمنيت أني أموت فجأة؛ لأني حضرت أمي، الله يرحمها، 3 شهور في المستشفى قبل وفاتها، وكنت كل يوم بروح لها قبل وبعد الشغل وأقعد أعيط، وشوفت أصحاب ليا ماتوا فجأة، حسيت إن الموت الفجائي أحسن، الواحد ميحسش بحاجة ولا يتبهدل في المستشفيات".

وتابع: "كل يوم بصحى فيه بحمد ربنا إنه كتبلي عمر جديد".

وكشف إدوارد عن إصابته بالسرطان في الكلى نتيجة تعاطيه حقن التخسيس، مشيرًا إلى أن هذه الحقن تسببت في فقدانه نحو 15 كيلوغرامًا، قبل أن تبدأ أعراض شديدة في الظهور عليه.

وأضاف: "بعد ما خدت الحقن، حصلتلي مشكلة، فضلت 4 أيام عندي سخونة ومش باكل حاجة، والدكتور قالي إني جالي شلل في المعدة، وبعد فحوصات دقيقة قالي: عندك كانسر، ولازم نستأصل الكلى الشمال".

ولم تتوقف الأزمة عند ذلك، إذ تابع قائلًا: "بعد العملية، جالي جلطة في القلب، واضطريت أعمل 3 دعامات".

وأشار إدوارد إلى الدور الكبير الذي لعبه أصدقاؤه من الفنانين في دعمه خلال فترة مرضه، قائلًا إن المخرج محمد سامي تواصل معه وعرض عليه توفير طائرة خاصة لنقله إلى الخارج للعلاج، كما تواصل معه أيضًا النجم أحمد السقا، والفنان باسم سمرة، وغيرهم من زملائه.

وأضاف: "مصطفى قمر كان عايش معايا في المستشفى، ومي عمر بعتت التحاليل لأخوها في أمريكا علشان نتأكد منها، وكان فيه تواصل ودعم من السقا، ورزق، وهاني رمزي، وباسم سمرة، كلهم كانوا معايا".(العين)
 
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