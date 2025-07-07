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فنون ومشاهير
بفستان قصير.. فنانة سورية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة في لبنان (صور)
Lebanon 24
07-07-2025
|
04:42
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احتفلت الفنانة
السورية
هبة نور
بعيد ميلادها بأجواء مميزة في
لبنان
، علما انها من مواليد 11
تموز
1987.
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وأطلت هبة بفستان أبيض قصير وهي تحتفل بعيدها بأجواء مميزة برفقة أصدقائها.
ولفت المتابعون قالب الحلوى الذي صمم للمناسبة.
يُذكر ان هبة تتنقل حاليا ما بين لبنان ودبي.
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