بفستان قصير.. فنانة سورية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة في لبنان (صور)

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وأطلت هبة بفستان أبيض قصير وهي تحتفل بعيدها بأجواء مميزة برفقة أصدقائها. احتفلت الفنانة بعيد ميلادها بأجواء مميزة في ، علما انها من مواليد 11 1987.وأطلت هبة بفستان أبيض قصير وهي تحتفل بعيدها بأجواء مميزة برفقة أصدقائها.

ولفت المتابعون قالب الحلوى الذي صمم للمناسبة.



يُذكر ان هبة تتنقل حاليا ما بين لبنان ودبي.



