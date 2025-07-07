Advertisement

فنون ومشاهير

بفستان قصير.. فنانة سورية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة في لبنان (صور)

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1387885-638874858782839507.jpg
Doc-P-1387885-638874858782839507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الفنانة السورية هبة نور بعيد ميلادها بأجواء مميزة في لبنان، علما انها من مواليد 11 تموز 1987. 
Advertisement

وأطلت هبة بفستان أبيض قصير وهي تحتفل بعيدها بأجواء مميزة برفقة أصدقائها.
 
 
 
 
 
 
 
 
ولفت المتابعون قالب الحلوى الذي صمم للمناسبة.

يُذكر ان هبة تتنقل حاليا ما بين لبنان ودبي. 


مواضيع ذات صلة
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
lebanon 24
07/07/2025 12:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان أحمر ضيق ومن دون خطيبها.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها فكم أصبح عمرها؟ (صور)
lebanon 24
07/07/2025 12:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بأجواء مميزة راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده.. وهكذا رد على الحاقدين والحاسدين (فيديو)
lebanon 24
07/07/2025 12:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هي أيضا فنانة مُعتزلة.. شقيقة حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها وإطلالتها الجريئة تُثير الجدل (صور)
lebanon 24
07/07/2025 12:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:51 | 2025-07-07
04:12 | 2025-07-07
03:59 | 2025-07-07
03:48 | 2025-07-07
03:11 | 2025-07-07
02:34 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24