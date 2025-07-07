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فنون ومشاهير
نجم "ستار أكاديمي" محمد عطية يُثير الجدل بوصية غريبة.. شاهدوا ماذا كتب
Lebanon 24
07-07-2025
|
04:51
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أثار نجم "
ستار أكاديمي
" الفنان
المصري محمد
عطية
الجدل عب مواع التواصل بوصية غريبة حيث سار فيها على خطى الفنان الراحل
أحمد عامر
، إلا أنه طلب حذف عمل فني واحد فقط من مسيرته الفنية.
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وكتب عطية منشوراً عبر حسابه الخاص في "
فيسبوك
" طلب فيه حذف فيلم "عليا الطرب بالتلاتة" بعد وفاته، وهو الفيلم الذي قدّمه بمشاركة ريكو وسليمان عيد وريهام
عبد الغفور
.
وقال عطية في منشوره: "لما أموت ابقوا امسحوا فيلم "عليا الطرب بالتلاتة""، وسرعان ما تفاعل الجمهور مع المنشور ما بين مؤيد ومعارض.
يُشار الى أن وصية المطرب الشعبي أحمد عامر، الذي توفي فجر الأربعاء الماضي، أثارت موجة جدل واسعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، وذلك عقب إعلان مدير أعماله وعدد من زملائه حذف أغنياته من قنواتهم على منصة "
يوتيوب
"، استجابةً لوصيته.
في الوقت نفسه، أعلن عدد من الفنانين اعتزامهم اتخاذ خطوات مشابهة، سواء عبر حذف أعمالهم الفنية أو اعتزال الغناء نهائياً خلال الفترة المقبلة.
وكان
محمد عطية
كشف أنه يحب فيلم "درس خصوصي"، ويكره فيلمه الآخر "عليا الطرب بالتلاتة" والذي قدّمه مع ريكو وسليمان عيد وريهام عبد الغفور، مشيراً الى أنه يتمنى أن يجدّد تجربة التمثيل ويعود الى الجمهور بعمل يليق به.(لها)
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