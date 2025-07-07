Advertisement

فنون ومشاهير

بعد خلعها الحجاب وعودتها إلى الفن... فنانة تتحدث للمرة الأولى عن الأسباب (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2025 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1388153-638875224753814019.png
Doc-P-1388153-638875224753814019.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، تحدثت فيه عن تفاصيل الأزمة التي عاشتها بعد خلع الحجاب وعودتها إلى التمثيل، واصفة تلك المرحلة بـ"الانتكاسة".
Advertisement

وقالت حلا في الفيديو: "أي إنسان عندما يتملّكه الخوف، بتحصله لخبطة جامدة أوي في حياته، الموازين بتتغير لأنه بيبقى متلخبط بسبب الخوف، واللي كان بيعتبره أعلى ينزل تحت، واللي تحت يطلع فوق... كلها حياة مليانة لخبطة".


وأضافت: "الشخص بيبدأ رؤية الأمور من منظور الخوف وليس من الزاوية الإيمانية الجمالية التي منحها الله له، لكن أي شخص يمكن أن يقع في الفتنة، والإنسان عندما يضعف، فهذا لا يعني أنه فقد حب الله، بالعكس، هو بسبب تملّك الخوف منه... أنا كنت قريبة من الله وبحبه جداً، ولكن عندما تملّكني الخوف من المستقبل واللي هيحصل بعد كده، وكنت عايزة أأمن مستقبل أولادي، وقتها انتكست، وكنت كل ما أقع أقوم وبعدين أقع وأقوم وأقول ياربّ". (لها) 



مواضيع ذات صلة
هل تذكرون الفنانة أمل حجازي؟ شاهدوا ماذا فعلت بعد خلعها الحجاب (فيديو)
lebanon 24
08/07/2025 01:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب.. فنانة لبنانية مُعتزلة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها الأخيرة (صور)
lebanon 24
08/07/2025 01:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)
lebanon 24
08/07/2025 01:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى.. ابنة زوج كارول سماحة تتحدث عن علاقتها بها وهذا ما قالته عن عودتها للمسرح بعد وفاة والدها (فيديو)
lebanon 24
08/07/2025 01:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2025-07-07
15:02 | 2025-07-07
11:35 | 2025-07-07
10:10 | 2025-07-07
08:45 | 2025-07-07
07:20 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24