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فنون ومشاهير
بعد خلعها الحجاب وعودتها إلى الفن... فنانة تتحدث للمرة الأولى عن الأسباب (فيديو)
Lebanon 24
07-07-2025
|
12:40
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نشرت الفنانة
حلا شيحة
مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع "
يوتيوب
"، تحدثت فيه عن تفاصيل الأزمة التي عاشتها بعد خلع الحجاب وعودتها إلى التمثيل، واصفة تلك المرحلة بـ"الانتكاسة".
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وقالت حلا في الفيديو: "أي إنسان عندما يتملّكه الخوف، بتحصله لخبطة جامدة أوي في حياته، الموازين بتتغير لأنه بيبقى متلخبط بسبب الخوف، واللي كان بيعتبره أعلى ينزل تحت، واللي تحت يطلع فوق... كلها حياة مليانة لخبطة".
وأضافت: "الشخص بيبدأ رؤية الأمور من منظور الخوف وليس من الزاوية الإيمانية الجمالية التي منحها الله له، لكن أي شخص يمكن أن يقع في الفتنة، والإنسان عندما يضعف، فهذا لا يعني أنه فقد
حب الله
، بالعكس، هو بسبب تملّك الخوف منه... أنا كنت قريبة من الله وبحبه جداً، ولكن عندما تملّكني الخوف من
المستقبل
واللي هيحصل بعد كده، وكنت عايزة أأمن مستقبل أولادي، وقتها انتكست، وكنت كل ما أقع أقوم وبعدين أقع وأقوم وأقول ياربّ". (لها)
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