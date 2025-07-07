بعد خلعها الحجاب وعودتها إلى الفن... فنانة تتحدث للمرة الأولى عن الأسباب (فيديو)

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وقالت حلا في الفيديو: "أي إنسان عندما يتملّكه الخوف، بتحصله لخبطة جامدة أوي في حياته، الموازين بتتغير لأنه بيبقى متلخبط بسبب الخوف، واللي كان بيعتبره أعلى ينزل تحت، واللي تحت يطلع فوق... كلها حياة مليانة لخبطة".وأضافت: "الشخص بيبدأ رؤية الأمور من منظور الخوف وليس من الزاوية الإيمانية الجمالية التي منحها الله له، لكن أي شخص يمكن أن يقع في الفتنة، والإنسان عندما يضعف، فهذا لا يعني أنه فقد ، بالعكس، هو بسبب تملّك الخوف منه... أنا كنت قريبة من الله وبحبه جداً، ولكن عندما تملّكني الخوف من واللي هيحصل بعد كده، وكنت عايزة أأمن مستقبل أولادي، وقتها انتكست، وكنت كل ما أقع أقوم وبعدين أقع وأقوم وأقول ياربّ". (لها)