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"الدنيا كلها نصيب"... اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل تعلن رسميًا انفصالها عن خطيبها (صورة)

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:02
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أعلنت اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل انفصالها رسميًا عن خطيبها محمود ماهر، وذلك بعد أيام من الجدل والتكهنات حول علاقتهما.
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ونشرت بيسان إسماعيل الخبر رسمياً عبر "ستوري" في صفحتها الشخصية على "انستغرام"، إذ كتبت: "مسا الخير الدنيا قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبو أنا كتير بحب وبعز محمود بس اتفقنا نحنا التنين انو ننفصل".


وتابعت إسماعيل: "محمود انسان بجنن ووقف معي وقفات كتير بس شو بدنا نعمل الدنيا كلها نصيب، بتمنى ما حدا يحكم لا عليي ولا عليه بالعكس نحنا منعز بعض وفي بينا خبز وملح".


واختتمت بطلب الدعاء، وقالت: "دعولي وإن شاء الله كلو لخير بحبكن كتير".
 
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