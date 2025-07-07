"الدنيا كلها نصيب"... اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل تعلن رسميًا انفصالها عن خطيبها (صورة)

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ونشرت الخبر رسمياً عبر " " في صفحتها الشخصية على " "، إذ كتبت: "مسا الخير الدنيا قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبو بحب وبعز محمود بس اتفقنا نحنا التنين انو ننفصل".وتابعت إسماعيل: "محمود انسان بجنن ووقف معي وقفات كتير بس شو بدنا نعمل الدنيا كلها نصيب، بتمنى ما حدا يحكم لا عليي ولا عليه بالعكس نحنا منعز بعض وفي بينا خبز وملح".واختتمت بطلب الدعاء، وقالت: "دعولي وإن شاء الله كلو لخير بحبكن كتير".