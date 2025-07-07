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فنون ومشاهير

بفستان أحمر ومن داخل المصبغة... سيرين عبد النور تشوّق جمهورها لجديدها (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2025 | 23:00
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شوّقت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها لأغنيتها الجديدة المرتقبة بعنوان "عاملن عقدة"، والتي من المقرر إصدارها قريبًا.
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وقد نشرت سيرين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا تشويقيًا من الفيديو كليب، ظهرت فيه بفستان أحمر داخل موقع تصوير يحمل اسم "مصبغة عبد النور".




 
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