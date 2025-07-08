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فنون ومشاهير
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
08-07-2025
|
00:50
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أطلق الفنان اللبناني
فضل شاكر
أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كيفك ع فراقي"، في ديو مميز يجمعه بنجله
محمد شاكر
، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "
يوتيوب
". وجاء العمل في إطار عاطفي مؤثر، ليحمل بصمة فنية خاصة تمزج بين جيلين من الغناء.
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حظيت الأغنية بتفاعل واسع من المتابعين فور صدورها، فقد انهالت التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدةً بأداء
الثنائي
، وبالأجواء العاطفية التي حملها الكليب.
كما عبر كثير من المتابعين عن إعجابهم بعودة فضل شاكر إلى تقديم الأغنيات الوجدانية، وإبراز موهبة نجله محمد في تجربة لافتة.
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