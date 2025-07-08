"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025

أطلق الفنان اللبناني أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كيفك ع فراقي"، في ديو مميز يجمعه بنجله ، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع " ". وجاء العمل في إطار عاطفي مؤثر، ليحمل بصمة فنية خاصة تمزج بين جيلين من الغناء.

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حظيت الأغنية بتفاعل واسع من المتابعين فور صدورها، فقد انهالت التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدةً بأداء ، وبالأجواء العاطفية التي حملها الكليب.



كما عبر كثير من المتابعين عن إعجابهم بعودة فضل شاكر إلى تقديم الأغنيات الوجدانية، وإبراز موهبة نجله محمد في تجربة لافتة.