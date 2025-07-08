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فنون ومشاهير

"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025

Lebanon 24
08-07-2025 | 00:50
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أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كيفك ع فراقي"، في ديو مميز يجمعه بنجله محمد شاكر، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب". وجاء العمل في إطار عاطفي مؤثر، ليحمل بصمة فنية خاصة تمزج بين جيلين من الغناء.
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حظيت الأغنية بتفاعل واسع من المتابعين فور صدورها، فقد انهالت التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدةً بأداء الثنائي، وبالأجواء العاطفية التي حملها الكليب.

كما عبر كثير من المتابعين عن إعجابهم بعودة فضل شاكر إلى تقديم الأغنيات الوجدانية، وإبراز موهبة نجله محمد في تجربة لافتة.
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