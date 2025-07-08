"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب

أشعل النجم جمهوره من جديد بطرحه ثاني أغنيات ألبومه المنتظر "WK25" بعنوان "تك تك قلبي"، التي حملت طابعاً رومانسياً مفعماً بالحيوية، وسط تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية فور صدورها.

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أصدر الأغنية الجديدة على منصة وكافة المنصات الموسيقية، وذلك ضمن خطة ترويجية لألبومه "WK25". الأغنية من كلمات ، ألحان وتوزيع ، وميكس وماسترينج .