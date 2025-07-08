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فنون ومشاهير

"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب

Lebanon 24
08-07-2025 | 02:11
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أشعل النجم وائل كفوري حماس جمهوره من جديد بطرحه ثاني أغنيات ألبومه المنتظر "WK25" بعنوان "تك تك قلبي"، التي حملت طابعاً رومانسياً مفعماً بالحيوية، وسط تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية فور صدورها.
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أصدر كفوري الأغنية الجديدة على منصة يوتيوب وكافة المنصات الموسيقية، وذلك ضمن خطة ترويجية لألبومه "WK25". الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع بلال الزين، وميكس وماسترينج علي رمضان.
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