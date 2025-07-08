Advertisement

فنون ومشاهير

برسالة رومنسية.. زوج سيرين عبد النور يحتفل بذكرى زواجهما الـ18

Lebanon 24
08-07-2025 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1388352-638875664121971414.jpg
Doc-P-1388352-638875664121971414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل فريد رحمة زوج النجمة سيرين عبد النور بذكرى زواجهما بطريقة مميزةونشر صورة خاصة لهما بالأبيض والأسود تظهر علاقة الحب القوية التي تجمع بينهما مع عبارة "في عيد زواجنا الـ18، ما زلت أشعر بأنني أكثر رجل محظوظ لأنك ملكي"، لتردّ عليه سيرين بعبارة: "بحبك تتخلص الدنيا".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
lebanon 24
08/07/2025 13:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
على متن يخت... ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بذكرى زواجها الـ18 (صور)
lebanon 24
08/07/2025 13:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
من قصدت؟ سيرين عبد النور تنشر عبارة نارية وتشعل مواقع التواصل
lebanon 24
08/07/2025 13:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها وتظهر بالشعر الأشقر
lebanon 24
08/07/2025 13:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:46 | 2025-07-08
02:11 | 2025-07-08
00:50 | 2025-07-08
23:00 | 2025-07-07
16:00 | 2025-07-07
15:02 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24