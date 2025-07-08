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فنون ومشاهير
برسالة رومنسية.. زوج سيرين عبد النور يحتفل بذكرى زواجهما الـ18
Lebanon 24
08-07-2025
|
03:04
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احتفل
فريد رحمة
زوج النجمة
سيرين عبد النور
بذكرى زواجهما بطريقة مميزةونشر صورة خاصة لهما بالأبيض والأسود تظهر علاقة الحب القوية التي تجمع بينهما مع عبارة "في عيد زواجنا الـ18، ما زلت أشعر بأنني أكثر رجل محظوظ لأنك ملكي"، لتردّ عليه سيرين بعبارة: "بحبك تتخلص الدنيا".
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