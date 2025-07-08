برسالة رومنسية.. زوج سيرين عبد النور يحتفل بذكرى زواجهما الـ18

احتفل زوج النجمة بذكرى زواجهما بطريقة مميزةونشر صورة خاصة لهما بالأبيض والأسود تظهر علاقة الحب القوية التي تجمع بينهما مع عبارة "في عيد زواجنا الـ18، ما زلت أشعر بأنني أكثر رجل محظوظ لأنك ملكي"، لتردّ عليه سيرين بعبارة: "بحبك تتخلص الدنيا".

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