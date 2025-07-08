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فنون ومشاهير
رغم إنفصالهما.. فنانة وزوجها السابق يقضيان وقتاً مميزاً على متن يخت فاخر
Lebanon 24
08-07-2025
|
08:41
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في مشهد أثار التساؤلات، ظهر النجمان
كاتي بيري
وأورلاندو بلوم معاً على متن يخت فاخر يبحر قرب السواحل
الإيطالية
، وذلك بالتزامن مع رحلة
جيف بيزوس
وزوجته
لورين سانشيز
بعد زفافهما الفخم في
فينيسيا
.
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ورغم انتهاء علاقتهما العاطفية قبل أيام، إلا أن
الثنائي
ظهرا في أجواء عائلية دافئة برفقة ابنتهما ديزي دوف ذات الأربعة أعوام. (الامارات 24)
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