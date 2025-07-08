رغم إنفصالهما.. فنانة وزوجها السابق يقضيان وقتاً مميزاً على متن يخت فاخر

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في مشهد أثار التساؤلات، ظهر النجمان وأورلاندو بلوم معاً على متن يخت فاخر يبحر قرب السواحل ، وذلك بالتزامن مع رحلة وزوجته بعد زفافهما الفخم في .ورغم انتهاء علاقتهما العاطفية قبل أيام، إلا أن ظهرا في أجواء عائلية دافئة برفقة ابنتهما ديزي دوف ذات الأربعة أعوام. (الامارات 24)