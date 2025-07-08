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فنون ومشاهير

رغم إنفصالهما.. فنانة وزوجها السابق يقضيان وقتاً مميزاً على متن يخت فاخر

Lebanon 24
08-07-2025 | 08:41
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في مشهد أثار التساؤلات، ظهر النجمان كاتي بيري وأورلاندو بلوم معاً على متن يخت فاخر يبحر قرب السواحل الإيطالية، وذلك بالتزامن مع رحلة جيف بيزوس وزوجته لورين سانشيز بعد زفافهما الفخم في فينيسيا
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ورغم انتهاء علاقتهما العاطفية قبل أيام، إلا أن الثنائي ظهرا في أجواء عائلية دافئة برفقة ابنتهما ديزي دوف ذات الأربعة أعوام. (الامارات 24)
 
 
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