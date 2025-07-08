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فنون ومشاهير

إنتشار صور لفنانة شهيرة بفستان الزفاف... هل تزوّجت سرّاً؟

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:00
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أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مجموعة صور لها بفستان زفاف أبيض، ما دفع كثيرين للظن بأنها احتفلت بزواجها سراً بعيداً عن الأضواء.
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وأفادت تقارير إعلامية أن الصور تعود إلى كليب جديد تصوره آمال ضمن ألبومها الغنائي المنتظر بعنوان "حاجة غير"، حيث تجسد شخصية عروس ضمن فكرة العمل الذي يحمل طابعاً رومانسياً درامياً يمزج بين الإحساس والكلمة القوية.

وأنهت ماهر تسجيل الألبوم بالكامل، وتعاونت خلاله مع مجموعة من الملحنين والموزعين الذين يظهرون معها لأول مرة، بحسب ما نقلته تقارير فنية. (الامارات 24)
 
  
 
 
 
 
 

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