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فنون ومشاهير
بعد الإعلان الرسمي عن انفصالهما.. هذا ما فعلته بيسان إسماعيل ومحمود ماهر والجمهور يتفاعل
Lebanon 24
08-07-2025
|
11:19
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خبر انفصال
الثنائي
بيسان إسماعيل
ومحمود ماهر رسمياً لا يزال يُثير جدلاً كبيراً على
السوشيال ميديا
، وتساءل المتابعون عن الأسباب التي دفعتهما لاتخاذ هذا القرار بعد
قصة حب
استمرت لسنوات.
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وأعلنت
بيسان
مساء أمس الاثنين، خبر الانفصال، في منشور عبر خاصية "الستوريز" في "إنستغرام"، بدأته بآية قرآنية: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ".
وأضافت: "الدنيي قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبه.
أنا كتير
بحب وبعز محمود، بس اتفقنا نحنا التنين إنو ننفصل. محمود إنسان بجنن ووقف معي وقفات كتير. شو بدنا نعمل؟ الدنيي كلها نصيب. بتمنى ما حدا يحكم لا عليي ولا عليه، بالعكس، نحنا منعز بعض وفي بينا خبز وملح. دعولي وإن شاء الله كلو لخير، بحبكن كتير".
واختفت بيسان
إسماعيل
بعدها عن
مواقع التواصل الاجتماعي
، وفضّلت التركيز على تخطّي هذا الانفصال بعيداً من الضجة الإعلامية وأسئلة المتابعين، لتستعيد نشاطها وتعيد ترتيب حياتها.
بدوره، شارك محمود ماهر رسالةً مشابهة عبر صفحته في "إنستغرام"، جاء فيها: "الدنيا قسمة ونصيب، اتفقنا ننفصل أنا وبيسان بكل تفاهم ومودّة ومحبة. بيسان بنت بتجنن، ووقفت جنبي، وبتمنالها من قلبي كل الخير. ولو سمحتو، بتمنى احترام الخصوصية للطرفين، لأن كانت بينا عِشرة وحب واحترام، والله يوفقنا ويخترلنا الخير بالأيام الجاية".
لكن اللافت أن الشاب أكمل نشاطه بشكل طبيعي، وشارك في إعلان لأسبوع المطاعم في دبي، ونشر الفيديو عبر صفحته في "إنستغرام"، وهو ما عرّضه للكثير من الانتقادات وتم اتهامه باستغلال شهرة بيسان كصانعة محتوى للظهور والشهرة والمال، في حين عبّر الكثير من المتابعين عن حبّهم له ودعمهم الكبير له، متمنّين له المزيد من النجاح في حياته المهنية والشخصية.
يُذكر أن علاقة الثنائي بدأت قبل سنوات واستمرت الى أن أعلنا خطوبتهما عام 2024 في عرض زواج فخم في دبي، وبدأ بعدها الحديث عن تباطؤ محمود في اتخاذ قرار الزواج، ويبدو أن التراكمات والخلافات البسيطة تفاقمت وأنهت علاقة الحب التي جمعتهما ببعض لسنوات.(لها)
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