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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة جداً مُتهمة بالنصب والإحتيال! (صورة)
Lebanon 24
08-07-2025
|
13:04
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ردت الفنانة
المصرية
غادة عبد الرازق
على تصريحات منشورة عبر
وسائل الإعلام
ومواقع التواصل الاجتماعي تحمل اتّهامات لها ولابنتها
روتانا
من إحدى الشركات، بالنصب والاحتيال.
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وتوعّدت غادة في تصريحات صحافية بملاحقة كل مَن نشر أو ساهم في تداول هذه الاتهامات من دون مستندات قانونية واضحة، قائلةً: "هقاضي كل اللي هينشر كلام البنت دي من غير أدلة مؤكدة... القانون واضح وبيقول أي نشر بدون مستند رسمي موثّق من المحكمة هو تشهير، ومش أي حد يقول حاجة تبقى حقيقة".
وأكدت غادة أنها تحترم القانون المصري والدولي، وتثق بأن
القضاء
سيكون
الفيصل
في هذه الأزمة، حيث قالت: "اللي بينشر حاجة لازم يكون معاه مستند رسمي، مش كلام حد ماشي في الشارع... أنا بلّغت، واللي عنده حاجة يروح المحكمة".
وأضافت: "هي البنت رفعت قضية؟ بتقول؟ طب تبعتلي ورق المحكمة! اللي بيكتب عني لازم يكون عارف إن اللي بيعمله ده تشهير... ما ينفعش أي حد يطلع يتكلم عن فنان ونتعامل معاه كأنه حكم قضائي... لو هي فعلاً عندها قضية تبعتلي الورق الرسمي، مش بوستات... أنا فنانة ودي سمعتي، ومش هسكت لأي حد يكتب عني كلمة من غير إثبات".
وكانت إحدى الفتيات قد نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي ادعاءات تتّهم فيها غادة
عبد الرازق
وابنتها روتانا بالتورط في عملية احتيال مرتبطة بإحدى الشركات التجارية، من دون أن تقدّم أي مستند قانوني يثبت صحة كلامها.(لها)
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