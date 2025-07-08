بعدما دعا الى غزو لبنان واستعادة طرابلس وصيدا.. نادين الراسي ترد على كاتب سوري (صورة)

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ونشرت نادين في صفحتها الخاصة عبر كتبت فيها متوجهة لللبواني: "كول شوكولاتة بترتاح، السوري الشريف عن ضيف عراسنا مكرّم، واللي غير ما كانت جنسيته مردود مدمم". قامت بالرد على الكاتب والمعارض السوري بعدما دعا الى غزو واستعادة وطرابلس.ونشرت نادين في صفحتها الخاصة عبر كتبت فيها متوجهة لللبواني: "كول شوكولاتة بترتاح، السوري الشريف عن ضيف عراسنا مكرّم، واللي غير ما كانت جنسيته مردود مدمم".

وكان وصف اللبواني لبنان بأنه "كذبة تاريخية وخطأ جغرافي "، داعياً إلى "استعادة وصيدا بالقوة"، إلى جانب تحرير السوريين من ، معتبراً أن ضمّ هذه المناطق إلى هو "حق تاريخي"، حسب قوله. (الجديد)