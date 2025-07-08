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فنون ومشاهير

بعدما دعا الى غزو لبنان واستعادة طرابلس وصيدا.. نادين الراسي ترد على كاتب سوري (صورة)

Lebanon 24
08-07-2025 | 13:15
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قامت الممثلة نادين الراسي بالرد على الكاتب والمعارض السوري كمال اللبواني بعدما دعا الى غزو لبنان واستعادة صيدا وطرابلس.
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ونشرت نادين ستوري في صفحتها الخاصة عبر انستغرام كتبت فيها متوجهة لللبواني: "كول شوكولاتة بترتاح، السوري الشريف عن ضيف عزيز غالي عراسنا مكرّم، واللي غير هيك شو ما كانت جنسيته مردود مدمم".
 
 
 
 
 
وكان وصف اللبواني لبنان بأنه "كذبة تاريخية وخطأ جغرافي "، داعياً إلى "استعادة طرابلس وصيدا بالقوة"، إلى جانب تحرير السوريين من سجن رومية، معتبراً أن ضمّ هذه المناطق إلى سوريا هو "حق تاريخي"، حسب قوله. (الجديد)

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