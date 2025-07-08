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أصيب للمرة الرابعة بأزمة صحية.. فنان يكشف ان الأطباء عجزوا عن تشخيص حالته فهل تعرّض للسحر؟ (صورة)

Lebanon 24
08-07-2025 | 16:27
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كشف مغنّي المهرجانات المصري مسلم عن تعرضه لأزمة صحية شديدة للمرة الرابعة وفي وقت قصير، مؤكداً أن الأطباء عجزوا عن تشخيص حالته، والتعرف على سبب الأمراض التي يعاني منها، مشيراً بشكل ضمني الى تعرّضه للسحر، ومطالباً كل متابعيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يتخطى هذه الوعكة على خير.
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وكتب مسلم عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه الشخصي في "إنستغرام"، منشوراً قال فيه: "مكنتش متخيل إن في حد يأذي حد بالطريقة دي، بجد حسبي الله ونِعم الوكيل، أنا حقيقي كل يوم في مستشفى شكل وعمل رسم قلب وعمل كل حاجة وميظهرش حاجة في الكشف، طب من إيه؟ الطب نفسه مش عارف يشخّص حالتي، يا رب أنت أقوى من أي حاجة، وأنت عارف إني إنسان نضيف ومليش في الأذية ولا أعرف العدوان، اقف جنبي وحق لا إله إلا الله، أنا بقف جمب أي حد يحتاج حاجة مني، وأكون في المقدرة عليها هعملها يا رب".
 
 
 
 
وكان مسلم قد اعتذر لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، وذلك بعد اتّهامه له بعدم مراعاة حالته الصحية ووقفه عن الغناء من دون استدعائه.(لها) 


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