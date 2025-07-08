26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصيب للمرة الرابعة بأزمة صحية.. فنان يكشف ان الأطباء عجزوا عن تشخيص حالته فهل تعرّض للسحر؟ (صورة)
Lebanon 24
08-07-2025
|
16:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مغنّي المهرجانات المصري مسلم عن تعرضه لأزمة صحية شديدة للمرة الرابعة وفي وقت قصير، مؤكداً أن الأطباء عجزوا عن تشخيص حالته، والتعرف على سبب الأمراض التي يعاني منها، مشيراً بشكل ضمني الى تعرّضه للسحر، ومطالباً كل متابعيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يتخطى هذه الوعكة على خير.
Advertisement
وكتب مسلم عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه الشخصي في "إنستغرام"، منشوراً قال فيه: "مكنتش متخيل إن في حد يأذي حد بالطريقة دي، بجد حسبي الله ونِعم الوكيل، أنا حقيقي كل يوم في مستشفى شكل وعمل رسم قلب وعمل كل حاجة وميظهرش حاجة في الكشف، طب من إيه؟ الطب نفسه مش عارف يشخّص حالتي،
يا رب
أنت أقوى من أي حاجة، وأنت عارف إني إنسان نضيف ومليش في الأذية ولا أعرف العدوان، اقف جنبي وحق لا إله إلا الله، أنا بقف جمب أي حد يحتاج حاجة مني، وأكون في المقدرة عليها هعملها يا رب".
وكان مسلم قد اعتذر لنقيب المهن الموسيقية
مصطفى كامل
، وذلك بعد اتّهامه له بعدم مراعاة حالته الصحية ووقفه عن الغناء من دون استدعائه.(لها)
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضها لأزمة صحية مُفاجئة وعدم قدرة الأطباء على تشخيص حالتها.. هذا ما طلبته ملك أحمد زاهر (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضها لأزمة صحية مُفاجئة وعدم قدرة الأطباء على تشخيص حالتها.. هذا ما طلبته ملك أحمد زاهر (صور)
09/07/2025 03:34:23
09/07/2025 03:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"3 أيام تعبانة"... فنانة شابة تكشف عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
"3 أيام تعبانة"... فنانة شابة تكشف عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
09/07/2025 03:34:23
09/07/2025 03:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
09/07/2025 03:34:23
09/07/2025 03:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حذف صورة عائلية فجأة.. فنان شهير يكشف عن تعرّض ابنته لوعكة صحية ويُثير قلق الجمهور (صور)
Lebanon 24
حذف صورة عائلية فجأة.. فنان شهير يكشف عن تعرّض ابنته لوعكة صحية ويُثير قلق الجمهور (صور)
09/07/2025 03:34:23
09/07/2025 03:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إعلامية شهيرة تخضع لعملية جراحية.. وتكتم بشأن حالتها الصحية (صورة)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تخضع لعملية جراحية.. وتكتم بشأن حالتها الصحية (صورة)
15:50 | 2025-07-08
08/07/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ماجدة الرومي تفتتح مهرجان "أعياد بيروت" بحفل استثنائي
Lebanon 24
بالفيديو: ماجدة الرومي تفتتح مهرجان "أعياد بيروت" بحفل استثنائي
14:58 | 2025-07-08
08/07/2025 02:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما دعا الى غزو لبنان واستعادة طرابلس وصيدا.. نادين الراسي ترد على كاتب سوري (صورة)
Lebanon 24
بعدما دعا الى غزو لبنان واستعادة طرابلس وصيدا.. نادين الراسي ترد على كاتب سوري (صورة)
13:15 | 2025-07-08
08/07/2025 01:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة جداً مُتهمة بالنصب والإحتيال! (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة جداً مُتهمة بالنصب والإحتيال! (صورة)
13:04 | 2025-07-08
08/07/2025 01:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإعلان الرسمي عن انفصالهما.. هذا ما فعلته بيسان إسماعيل ومحمود ماهر والجمهور يتفاعل
Lebanon 24
بعد الإعلان الرسمي عن انفصالهما.. هذا ما فعلته بيسان إسماعيل ومحمود ماهر والجمهور يتفاعل
11:19 | 2025-07-08
08/07/2025 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
02:00 | 2025-07-08
08/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
07:28 | 2025-07-08
08/07/2025 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:50 | 2025-07-08
إعلامية شهيرة تخضع لعملية جراحية.. وتكتم بشأن حالتها الصحية (صورة)
14:58 | 2025-07-08
بالفيديو: ماجدة الرومي تفتتح مهرجان "أعياد بيروت" بحفل استثنائي
13:15 | 2025-07-08
بعدما دعا الى غزو لبنان واستعادة طرابلس وصيدا.. نادين الراسي ترد على كاتب سوري (صورة)
13:04 | 2025-07-08
فنانة شهيرة جداً مُتهمة بالنصب والإحتيال! (صورة)
11:19 | 2025-07-08
بعد الإعلان الرسمي عن انفصالهما.. هذا ما فعلته بيسان إسماعيل ومحمود ماهر والجمهور يتفاعل
10:00 | 2025-07-08
إنتشار صور لفنانة شهيرة بفستان الزفاف... هل تزوّجت سرّاً؟
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 03:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
09/07/2025 03:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
09/07/2025 03:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24