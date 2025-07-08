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فنون ومشاهير
خبر حزين.. ممثلة سورية شهيرة تفقد والدها بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
08-07-2025
|
23:35
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توفي والد الممثلة
السورية
نور الوزير الكاتب والمخرج المسرحي سمير توفيق الوزير بعد صراع طويل مع المرض، ناعية وفاته عبر صفحاتها الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بكلمات مؤثرة داعية له بالرحمة والمغفرة.
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وحسب
وسائل الإعلام
، فإن الكاتب والمخرج الراحل توفي بعد صراع مع المرض، حيث مكث لأسابيع طويلة داخل المستشفى، حتى وافته
المنية
بسبب معاناة من ضيق التنفس، ووري الثرى في قرية حوط بمحافظة
السويداء
.
ونعت
نقابة الفنانين السوريين
قبل ساعات وفاة الكاتب والمخرج المسرحي سمير الوزير عبر صفحتها الرسمية على
فيسبوك
، وكتبت: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة نور الوزير في وفاة والدها، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ووفق صحف محلية، قدم الكاتب والمخرج الراحل سمير الوزير عدة أعمال مسرحية، من أشهرها، مسرحية "رماد في تراب" التي عُرضت سابقًا في السويداء، وعُرف بأعماله المسرحية الوطنية والقومية.
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة السورية نور الوزير، نجلة الكاتب والمخرج المسرحي الراحل، شاركت في موسم
دراما رمضان
الماضي في بطولة مسلسل "بنات الباشا"، إلى جانب مجموعة من نجوم التمثيل، من بينهم، وائل
زيدان
، وسوزان
سكاف
، وربى
السعدي
وآخرين. (إرم نيوز)
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