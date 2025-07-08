خبر حزين.. ممثلة سورية شهيرة تفقد والدها بعد صراع مع المرض (صورة)

توفي والد الممثلة نور الوزير الكاتب والمخرج المسرحي سمير توفيق الوزير بعد صراع طويل مع المرض، ناعية وفاته عبر صفحاتها الرسمية على ، بكلمات مؤثرة داعية له بالرحمة والمغفرة.

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وحسب ، فإن الكاتب والمخرج الراحل توفي بعد صراع مع المرض، حيث مكث لأسابيع طويلة داخل المستشفى، حتى وافته بسبب معاناة من ضيق التنفس، ووري الثرى في قرية حوط بمحافظة .



ونعت قبل ساعات وفاة الكاتب والمخرج المسرحي سمير الوزير عبر صفحتها الرسمية على ، وكتبت: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة نور الوزير في وفاة والدها، إنا لله وإنا إليه راجعون".



ووفق صحف محلية، قدم الكاتب والمخرج الراحل سمير الوزير عدة أعمال مسرحية، من أشهرها، مسرحية "رماد في تراب" التي عُرضت سابقًا في السويداء، وعُرف بأعماله المسرحية الوطنية والقومية.



تجدر الإشارة إلى أن الفنانة السورية نور الوزير، نجلة الكاتب والمخرج المسرحي الراحل، شاركت في موسم الماضي في بطولة مسلسل "بنات الباشا"، إلى جانب مجموعة من نجوم التمثيل، من بينهم، وائل ، وسوزان ، وربى وآخرين. (إرم نيوز)











