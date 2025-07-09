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فنون ومشاهير
زوجته لبنانية.. ممثل سوري شهير يحتفل بعمادة ابنته في أجواء عائلية (صورة)
Lebanon 24
09-07-2025
|
00:37
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احتفل الممثل السوري
أنس طيارة
بعمادة ابنته "زويا" في حفل عائلي بسيط اقتصر على أفراد العائلة والمقرّبين.
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وشارك طيارة لحظات من هذه المناسبة عبر خاصية الستوري على حسابه في "إنستغرام"، ونشر صورًا عائلية ظهر فيها برفقة زوجته مصممة الأزياء
اللبنانية
كارول بو خالد
، وابنتهما زويا.
كما نشر بطاقة شكر حملت رسالة رقيقة باسم ابنته، كتب فيها: شكرًا لكم لمشاركتكم فرحة معموديتي، زويا طيارة، 8
تموز
2025.
يُذكر أن أنس طيارة وكارول بو خالد كانا قد احتفلا بزفافهما صيف 2022 بحفل ساحر في مدينة
البترون
.
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