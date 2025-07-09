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فنون ومشاهير

زوجته لبنانية.. ممثل سوري شهير يحتفل بعمادة ابنته في أجواء عائلية (صورة)

Lebanon 24
09-07-2025 | 00:37
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احتفل الممثل السوري أنس طيارة بعمادة ابنته "زويا" في حفل عائلي بسيط اقتصر على أفراد العائلة والمقرّبين.
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وشارك طيارة لحظات من هذه المناسبة عبر خاصية الستوري على حسابه في "إنستغرام"، ونشر صورًا عائلية ظهر فيها برفقة زوجته مصممة الأزياء اللبنانية كارول بو خالد، وابنتهما زويا.
 
 
 
 
 
كما نشر بطاقة شكر حملت رسالة رقيقة باسم ابنته، كتب فيها: شكرًا لكم لمشاركتكم فرحة معموديتي، زويا طيارة، 8 تموز 2025.

يُذكر أن أنس طيارة وكارول بو خالد كانا قد احتفلا بزفافهما صيف 2022 بحفل ساحر في مدينة البترون

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