زوجته لبنانية.. ممثل سوري شهير يحتفل بعمادة ابنته في أجواء عائلية (صورة)

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وشارك طيارة لحظات من هذه المناسبة عبر خاصية الستوري على حسابه في "إنستغرام"، ونشر صورًا عائلية ظهر فيها برفقة زوجته مصممة الأزياء ، وابنتهما زويا. احتفل الممثل السوري بعمادة ابنته "زويا" في حفل عائلي بسيط اقتصر على أفراد العائلة والمقرّبين.وشارك طيارة لحظات من هذه المناسبة عبر خاصية الستوري على حسابه في "إنستغرام"، ونشر صورًا عائلية ظهر فيها برفقة زوجته مصممة الأزياء ، وابنتهما زويا.

كما نشر بطاقة شكر حملت رسالة رقيقة باسم ابنته، كتب فيها: شكرًا لكم لمشاركتكم فرحة معموديتي، زويا طيارة، 8 2025.



يُذكر أن أنس طيارة وكارول بو خالد كانا قد احتفلا بزفافهما صيف 2022 بحفل ساحر في مدينة .