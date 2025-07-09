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فنون ومشاهير
خبر مؤلم.. وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية حادة (صورة)
Lebanon 24
09-07-2025
|
01:05
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في خبر حزين، توفيت الإعلامية
المصرية
أمل صبري، المذيعة بالقناة الثالثة المصرية، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة في الأيام الأخيرة قبيل وفاتها، ما استدعى نقلها ومكوثها في المستشفى حتى وافتها
المنية
، وفق صحف محلية.
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وأعلن
أشرف صبري
، شقيق الإذاعية والإعلامية الراحلة، خبر وفاتها عبر حسابه الشخصي على
فيسبوك
، أورد فيه وفاة شقيقته أمل صبري نتيجة توقف تام في وظائف الرئة، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.
وبحسب وسائل إعلام
مصرية
، فإن رحيل الإعلامية أمل صبري، جاء عقب تدهور حالتها الصحية بعد توقف تام في وظائف الرئة، أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة أودت بحياتها في الحال، بالرغم من محاولات الأطباء إنقاذها، لكن دون جدوى.
وخيمت حالة من الحزن على صفحات وحسابات زملاء وأصدقاء الإعلامية الراحلة أمل صبري عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
في مصر، وتلقت سيلا من الدعوات لها بالرحمة والمغفرة.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلامية الراحلة أمل صبري، هي من أبرز مذيعات تلفزيون "ماسبيرو"، حيث تمتد مسيرتها المهنية في التلفزيون لأكثر من 35 عامًا، لا سيما وأنها تميزت بأسلوبها الهادئ في التقديم، والتواصل مع المشاهدين بطريقة عفوية، ويُعد برنامج "
أيامنا الحلوة
" أشهر برامجها التلفزيونية.(إرم نيوز)
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