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فنون ومشاهير
أصبحا شابين وسيمين.. ابنا نادين الراسي وجيسكار ابي نادر في إطلالة نادرة تعرفوا إليهما (صورة)
Lebanon 24
09-07-2025
|
01:40
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نشر الممثل ورجل الأعمال جيسكار
ابي نادر
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطل جيسكار برفقة ابنيه
مارسيل
وكارل أثناء قضائهما وقتا ممتعا على البحر.
ولفت كارل ومارسيل الأنظار حيث أصبحا شابين وسيمين.
يُذكر ان خلافات كبيرة وقعت منذ طلاق جيسكار من
الممثلة نادين
الراسي
بشأن حضانة ابنيهما.
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