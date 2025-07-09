أصبحا شابين وسيمين.. ابنا نادين الراسي وجيسكار ابي نادر في إطلالة نادرة تعرفوا إليهما (صورة)

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وأطل جيسكار برفقة ابنيه وكارل أثناء قضائهما وقتا ممتعا على البحر. نشر الممثل ورجل الأعمال جيسكار صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق .وأطل جيسكار برفقة ابنيه وكارل أثناء قضائهما وقتا ممتعا على البحر.

ولفت كارل ومارسيل الأنظار حيث أصبحا شابين وسيمين.



يُذكر ان خلافات كبيرة وقعت منذ طلاق جيسكار من بشأن حضانة ابنيهما.