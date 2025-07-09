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فنون ومشاهير

بعد صراع مع مرض السرطان.. وفاة فنان شهير عن 68 عاما (صورة)

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:28
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توفي عازف غيتار البيس الشهير كيفن ريدلز، أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة "أنجل ويتش" البريطانية، عن عمر ناهز 68 عامًا، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان.
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وأكد كيفن هيبورن، العضو المؤسس المتبقي في الفرقة، خبر الوفاة في منشور على حسابه بموقع "إنستغرام"، حيث كتب: "ببالغ الحزن، أعلن وفاة كيفن ريدلز، عازف الغيتار الأصلي لدينا، يوم الجمعة 4 تموز 2025. كان رجلًا رائعًا، وبقينا أصدقاء حتى النهاية. سنفتقده كثيرًا، وتعازينا لزوجته جولي". وأضاف: "ارقد بسلام يا كيفن".
 
 
 
 
 
كما نعت فرقة "بافوميت"، التي كانت تتابع مسيرة ريدلز، الراحل عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، واصفة إياه بـ"الأسطورة بكل معنى الكلمة، شخصية عظيمة وموسيقية مذهلة ومخلصة، وإنسان رائع".

وُلد كيفن ريدلز في لندن، وكان أحد أبرز أعضاء فرقة "أنجل ويتش" التي تأسست عام 1976، وتُعد من الركائز الأساسية في موجة "نيو ويف أوف بريتيش هيفي ميتال" (NWOBHM) التي ظهرت في منتصف السبعينيات. وامتازت الفرقة بمزجها بين طابع موسيقى الهارد روك الكلاسيكية ونكهة أكثر سرعة وجرأة مستوحاة من البانك.

أسهم ريدلز في أول ألبوم للفرقة والذي حمل اسم "Angel Witch" وصدر عام 1980، قبل أن يغادر الفرقة في عام 1982 لتأسيس فرقة جديدة باسم "تايتان". ورغم تغيّر تشكيلتها على مر السنوات، فما زالت فرقة "أنجل ويتش" مستمرة حتى اليوم.(إرم نيوز)

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