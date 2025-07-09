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فنون ومشاهير

طليقة أحمد السقا.. الإعلامية الشهيرة مُتهمة بسرقة جديدة!

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:25
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تصدرت الإعلامية المصرية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا عناوين الأخبار ومنصات التواصل، عقب الضجة الكبيرة التي أثيرت ضدها بسبب نسب لوحات فنية لأربعة فنانين عالميين إلى نفسها.
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وبدأت الواقعة خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث تحدثت عن موهبتها في الرسم وقدمت لوحات قالت إنها من إبداعها، قبل أن يتبين لاحقاً أن هذه اللوحات مأخوذة بالكامل من فنانين عالميين.

وخلال الساعات الماضية، لم تتوقف التساؤلات عند حدود اللوحات، إذ امتدت لتطال علامتها التجارية "Maha al Sagheer Designs" الخاصة بتصميم الحقائب اليدوية.

وبتحقيقات بسيطة، تبين أن العديد من التصميمات التي قدمتها مها ضمن مجموعاتها تحمل تطابقاً شبه كامل مع حقائب عالمية معروفة سبق طرحها في الأسواق الدولية، ما أثار شكوكاً واسعة حول أصالة إبداعها في هذا المجال أيضاً.

الجدير بالذكر أنه بعد تصاعد الانتقادات ووصول الاتهامات إلى ذروتها، خرجت مها الصغير برسالة اعتذار علنية لجمهورها وللفنانين أصحاب اللوحات الأصلية، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية كاملة عمّا حدث.

وكتبت مها عبر حسابها على "فيسبوك" أنها أخطأت في حق الفنانة الدنماركية ليزا والفنانين الآخرين الذين لم تذكر أسماءهم صراحة، كما اعترفت بأنها أساءت للمنبر الإعلامي الذي ظهرت من خلاله، والأهم من ذلك أنها خذلت نفسها.

إلى ذلك، حذفت قناة ON عبر منصاتها الرسمية البرومو التشويقي لبرنامج "كلام كبير مع مها الصغير"، والذي كان من المقرر عرضه قريباً على شاشتها، دون إصدار بيان توضيحي حتى الآن بشأن أسباب الحذف.

ولا يزال مصير برنامج "كلام كبير"، مجهولًا حتى اللحظة، في ظل غياب أي تعليق من القناة المنتجة، في وقت تستمر فيه التفاعلات على المنصات الرقمية وداخل الوسط الإعلامي.
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