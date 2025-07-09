طليقة أحمد السقا.. الإعلامية الشهيرة مُتهمة بسرقة جديدة!

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تصدرت الإعلامية طليقة الفنان عناوين الأخبار ومنصات التواصل، عقب الضجة الكبيرة التي أثيرت ضدها بسبب نسب لوحات فنية لأربعة فنانين عالميين إلى نفسها.وبدأت الواقعة خلال ظهورها في برنامج "معكم "، حيث تحدثت عن موهبتها في الرسم وقدمت لوحات قالت إنها من إبداعها، قبل أن يتبين لاحقاً أن هذه اللوحات مأخوذة بالكامل من فنانين عالميين.وخلال الساعات الماضية، لم تتوقف التساؤلات عند حدود اللوحات، إذ امتدت لتطال علامتها التجارية "Maha al Sagheer Designs" الخاصة بتصميم الحقائب اليدوية.وبتحقيقات بسيطة، تبين أن العديد من التصميمات التي قدمتها مها ضمن مجموعاتها تحمل تطابقاً شبه كامل مع حقائب عالمية معروفة سبق طرحها في ، ما أثار شكوكاً واسعة حول إبداعها في هذا المجال أيضاً.الجدير بالذكر أنه بعد تصاعد الانتقادات ووصول الاتهامات إلى ذروتها، خرجت مها الصغير برسالة اعتذار علنية لجمهورها وللفنانين أصحاب اللوحات الأصلية، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية كاملة عمّا حدث.وكتبت مها عبر حسابها على " " أنها أخطأت في حق الفنانة الدنماركية ليزا والفنانين الآخرين الذين لم تذكر أسماءهم صراحة، كما اعترفت بأنها أساءت للمنبر الإعلامي الذي ظهرت من خلاله، والأهم من ذلك أنها خذلت نفسها.