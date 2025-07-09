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فنون ومشاهير
استغل الشبه بينهما وقام بالحركات نفسها.. شبيه عمرو دياب يُثير الجدل على مواقع التواصل (فيديو)
Lebanon 24
09-07-2025
|
04:07
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انتشر فيديو لشخص يدعى
نور دياب
، يقوم بحفلات يقدم فيها أغاني الفنان
المصري عمرو
دياب
، بطريقة البلاي باك، ولم يكتف بذلك بل استغل الشبه الكبير بينه وبين الهضة وقام بعمل إطلالات تشبه بشكل كبير إطلالات
عمرو دياب
الأمر الذي أثار حيرة الجمهور، خاصة أنه يقوم بعمل نفس الحركات التي يقوم بها الهضبة على المسرح.
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وبدأ عدد من جمهور الهضبة بعد اكتشافهم حقيقة الأمر من السخرية من هذا الشخص، إلا أن الأمر لم يتوقف على ذلك، حيث اكتشف كثيرون وجود فيديوهات لهذا الشخص أصناء استضافته في برامج تلفزيونية يقوم فيها بتقديم أغاني الهضبة وسط حفاوة من مقدمي البرامج.
وكان عمرو دياب قد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" عبر المنصات الرقمية، وهو يضم 15 أغنية متنوعة تجمع بين الرومانسية والإيقاع العصري.(لها)
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