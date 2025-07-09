بعد شائعات ارتباطهما.. دينا الشربيني مُجدداً مع هذا النجم المصري

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انطلقت شائعات خلال الفترة الماضية حول ارتباط النجمين المصريين كريم ودينا الشربيني، خاصة بعد فيلمهما "الهنا اللي أنا فيه"، وحذف دينا جميع صورها مع كريم من العمل، تعاقد النجمان على عمل جديد بعنوان "طلقني، وهو اسم مبدئي، من تأليف ، وإخراج خالد مرعي، في التعاون الثاني على التوالي بين الرباعي كريم ودينا وأيمن وخالد، حيث انطلق تصويره الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينضم العديد من الأبطال خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتم تغيير اسم الفيلم خلال التصوير.يشار الى أن كريم محمود يعرض له حاليًا مسلسل "مملكة الحرير"، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوي، سارة ، وليد ، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة الى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.(لها)