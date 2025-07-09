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فنون ومشاهير

هذه الطفلة الشقراء أصبحت فنانة شهيرة جدا.. هل تعرفون من هي؟ (صورة)

Lebanon 24
09-07-2025 | 04:57
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تداول نشطاء على السوشيال ميديا صورة نادرة للفنانة المصرية شيرين رضا في طفولتها، ظهرت فيها مع ابنة عمتها الإعلامية دينا رامز وكان عمراهما ما بين العامين والثلاثة أعوام.
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وأكد عدد من رواد مواقع التواصل عدم تغير ملامح شيرين منذ طفولتها مؤكدين أنها امتازت بملامحها الجميلة منذ طفولتها، كما أكدوا عدم تغير ملامح دينا رامز أيضاً، وأن الجمال صفة في العائلة.
 
 
 
 
وكانت شيرين قد حلّت ضيفةً على بودكاست "من غير فولو أب"، حيث كشفت عن رأيها في الحب والزواج، والصفات التي تكرهها في شخصيتها، مؤكدةً أنها لو قابلت رجلاً نسخة منها فلن تتزوجه، كما أدلت برأيها في الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي، كاشفةً عن خطوطها الحمر في التمثيل.(لها)

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