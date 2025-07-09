هذه الطفلة الشقراء أصبحت فنانة شهيرة جدا.. هل تعرفون من هي؟ (صورة)

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وأكد عدد من رواد مواقع التواصل عدم تغير ملامح منذ طفولتها مؤكدين أنها امتازت بملامحها الجميلة منذ طفولتها، كما أكدوا عدم تغير ملامح دينا رامز أيضاً، وأن الجمال صفة في العائلة. تداول نشطاء على صورة نادرة للفنانة في طفولتها، ظهرت فيها مع ابنة عمتها الإعلامية دينا وكان عمراهما ما بين العامين والثلاثة أعوام.وأكد عدد من رواد مواقع التواصل عدم تغير ملامح منذ طفولتها مؤكدين أنها امتازت بملامحها الجميلة منذ طفولتها، كما أكدوا عدم تغير ملامح دينا رامز أيضاً، وأن الجمال صفة في العائلة.

وكانت شيرين قد حلّت ضيفةً على "من غير فولو أب"، حيث كشفت عن رأيها والزواج، والصفات التي تكرهها في شخصيتها، مؤكدةً أنها لو قابلت رجلاً نسخة منها فلن تتزوجه، كما أدلت برأيها في الفنانين ودينا الشربيني وأحمد ، كاشفةً عن خطوطها الحمر في التمثيل.(لها)