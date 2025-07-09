أيقونة المسرح... الموت يُغيّب الفنانة إقبال نعيم عن 67 عاماً

نعت نقابة الفنانين ، اليوم الأربعاء، أيقونة إقبال نعيم، التي توفيت عن عمر ناهز 67 عاماً.

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وقالت النقابة في بيانها: "ببالغ الحزن والأسى ننعى الفنانة الدكتورة إقبال نعيم، والتي وافتها هذا اليوم، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان".



