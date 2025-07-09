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فنون ومشاهير

أيقونة المسرح... الموت يُغيّب الفنانة إقبال نعيم عن 67 عاماً

Lebanon 24
09-07-2025 | 05:27
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نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الأربعاء، أيقونة المسرح العراقي إقبال نعيم، التي توفيت عن عمر ناهز 67 عاماً.
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وقالت النقابة في بيانها: "ببالغ الحزن والأسى ننعى الفنانة الدكتورة إقبال نعيم، والتي وافتها المنية هذا اليوم، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

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