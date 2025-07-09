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فنون ومشاهير
بالصورة... بعد غيابها الطويل هذا ما أعلنته ماريتا الحلاني
Lebanon 24
09-07-2025
|
08:00
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كتبت الفنانة
ماريتا الحلاني
عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
": "بعرف اني طوّلت الغيبة".
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وأضافت
الحلاني
: "انضموا إلى قناتي الواتساب لأوّل رسالة على الساعة 6".
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