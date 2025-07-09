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فنون ومشاهير

بالصورة... بعد غيابها الطويل هذا ما أعلنته ماريتا الحلاني

Lebanon 24
09-07-2025 | 08:00
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كتبت الفنانة ماريتا الحلاني عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "بعرف اني طوّلت الغيبة".
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وأضافت الحلاني: "انضموا إلى قناتي الواتساب لأوّل رسالة على الساعة 6".
 
 
 
 
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