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فنون ومشاهير
بعد طلاقها من زوجها القطري.. فنانة تجد الحب مع هذا النجم
Lebanon 24
09-07-2025
|
13:47
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أثارت النجمة الأميركية
جانيت جاكسون
موجة من التساؤلات حول حياتها العاطفية، بعد ظهورها في لقطات لافتة برفقة نجم الآر أند بي
ماكسويل
، حيث التُقطت لهما صور وهما متشابكا الأيدي، في مشهد أعاد جانيت إلى واجهة الأخبار الفنية بعد 8
سنوات من
انفصالها عن رجل الأعمال
القطري
وسام المانع
.
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وتداول المعجبون الصور عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث ظهرت
جاكسون
، البالغة من العمر 59 عامًا، مبتسمة ومفعمة بالحيوية، بينما كانت تمسك بيد ماكسويل (52 عامًا) وهما يتوجهان معًا إلى مسرح
بلاي
هاوس، لحضور
العرض
رقم 1500 من المسرحية الشهيرة "Cabaret".
على صعيد الإطلالة، اختارت جانيت جاكسون بدلة بيضاء أنيقة، وظهرت بتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة مع تمليس خلفي، فيما اختار ماكسويل إطلالة سوداء كلاسيكية، في تناغم لافت بين النجمين. وقد حضر العرض عدد من نجوم الفن العالميين، من بينهم إيدي ريدماين وهيلينا بونهام
كارتر
.
ويأتي هذا الظهور بعد تصريح سابق لجانيت في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" في أيلول 2024، أكدت فيه أنها لا تزال عزباء، لكنها تشعر بأنها أصبحت أكثر تحررًا من قيود علاقاتها السابقة.
حتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الطرفين حول طبيعة العلاقة، إلا أن الجمهور يترقب بحماس ما إذا كانت هذه الصداقة الفنية ستتحول إلى
قصة حب
علنية.
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