29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج المعروف
Lebanon 24
09-07-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمرّ المخرج المصري
سامح عبد العزيز
حاليًا بوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى أحد
المستشفيات الخاصة
بمدينة 6 أكتوبر، حيث يمكث في غرفة العناية المركزة منذ أيام.
Advertisement
ووفق مصادر مقرّبة، فإن حالته الصحية تشهد تحسّنًا تدريجيًا، وهو يُدرك من حوله ويتواصل مع أسرته بشكل طبيعي، في نفي قاطع لكل الشائعات التي تحدثت عن فقدانه الوعي.
وأكدت المصادر أن
عبد العزيز
سيغادر المستشفى خلال أيام قليلة، فيما حرص الدكتور
أشرف زكي
، نقيب المهن التمثيلية، على طمأنة الجمهور والزملاء في الوسط الفني، مشددًا على أن الحالة الصحية للمخرج مستقرة، وأن الأسرة هي من طلبت عدم زيارته في الوقت الراهن لحين تحسن حالته بالكامل.
وكانت وسائل التواصل قد تداولت أنباء مقلقة بشأن وضعه الصحي، ما أثار موجة من القلق بين متابعيه، قبل أن يتم نفي هذه الشائعات والتأكيد على استقرار حالته الصحية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد أن تعرض لوعكة صحية.. هذا جديد الحالة الصحية لماجد المهندس
Lebanon 24
بعد أن تعرض لوعكة صحية.. هذا جديد الحالة الصحية لماجد المهندس
10/07/2025 10:19:49
10/07/2025 10:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
10/07/2025 10:19:49
10/07/2025 10:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
10/07/2025 10:19:49
10/07/2025 10:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صاحب أجرأ مشاهد السينما السورية.. الموت يُغيب هذا الفنان القدير بعد وعكة صحية شديدة (صورة)
Lebanon 24
صاحب أجرأ مشاهد السينما السورية.. الموت يُغيب هذا الفنان القدير بعد وعكة صحية شديدة (صورة)
10/07/2025 10:19:49
10/07/2025 10:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
10/07/2025 03:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره النادر في زفاف حفيده.. حفيدات عادل إمام يشعلن مواقع التواصل بجمالهن (صور)
Lebanon 24
بعد ظهوره النادر في زفاف حفيده.. حفيدات عادل إمام يشعلن مواقع التواصل بجمالهن (صور)
02:40 | 2025-07-10
10/07/2025 02:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجاً من روبي.. معلومات جديدة عن المخرج سامح عبد العزيز الذي توفي صباحا إثر وعكة صحية
Lebanon 24
كان متزوجاً من روبي.. معلومات جديدة عن المخرج سامح عبد العزيز الذي توفي صباحا إثر وعكة صحية
02:34 | 2025-07-10
10/07/2025 02:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
00:46 | 2025-07-10
10/07/2025 12:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب في لبنان.. لكن ممنوعة من رؤية فضل شاكر!
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب في لبنان.. لكن ممنوعة من رؤية فضل شاكر!
00:25 | 2025-07-10
10/07/2025 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
14:17 | 2025-07-09
09/07/2025 02:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
08:55 | 2025-07-09
09/07/2025 08:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
06:11 | 2025-07-09
09/07/2025 06:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
15:10 | 2025-07-09
09/07/2025 03:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
23:28 | 2025-07-09
09/07/2025 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:10 | 2025-07-10
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
02:40 | 2025-07-10
بعد ظهوره النادر في زفاف حفيده.. حفيدات عادل إمام يشعلن مواقع التواصل بجمالهن (صور)
02:34 | 2025-07-10
كان متزوجاً من روبي.. معلومات جديدة عن المخرج سامح عبد العزيز الذي توفي صباحا إثر وعكة صحية
00:46 | 2025-07-10
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
00:25 | 2025-07-10
شيرين عبد الوهاب في لبنان.. لكن ممنوعة من رؤية فضل شاكر!
23:41 | 2025-07-09
برسالة مؤثرة.. قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد ابنه الوحيد تعرّفوا إليه (صورة)
فيديو
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
10/07/2025 10:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
10/07/2025 10:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
10/07/2025 10:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24