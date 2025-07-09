بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج المعروف

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يمرّ المخرج المصري حاليًا بوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى أحد بمدينة 6 أكتوبر، حيث يمكث في غرفة العناية المركزة منذ أيام.ووفق مصادر مقرّبة، فإن حالته الصحية تشهد تحسّنًا تدريجيًا، وهو يُدرك من حوله ويتواصل مع أسرته بشكل طبيعي، في نفي قاطع لكل الشائعات التي تحدثت عن فقدانه الوعي.وأكدت المصادر أن سيغادر المستشفى خلال أيام قليلة، فيما حرص الدكتور ، نقيب المهن التمثيلية، على طمأنة الجمهور والزملاء في الوسط الفني، مشددًا على أن الحالة الصحية للمخرج مستقرة، وأن الأسرة هي من طلبت عدم زيارته في الوقت الراهن لحين تحسن حالته بالكامل.وكانت وسائل التواصل قد تداولت أنباء مقلقة بشأن وضعه الصحي، ما أثار موجة من القلق بين متابعيه، قبل أن يتم نفي هذه الشائعات والتأكيد على استقرار حالته الصحية. (ارم نيوز)