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فنون ومشاهير
شيرين عبد الوهاب في لبنان.. لكن ممنوعة من رؤية فضل شاكر!
Lebanon 24
10-07-2025
|
00:25
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تتواجد الفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
منذ أيام في
بيروت
وذلك استعداداً لتصوير فيديو كليب أغنية "حدوته" التي تجمعها بالفنان فضل شاكر.
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ومن المفترض أن تصوّر
شيرين
مشاهد مشتركة مع شاكر، في مقر إقامته بمخيم
عين الحلوة
للأغنية الجديدة المقرر صدورها، نهاية شهر
تموز
الحالي، لكنها لم تحصل على إذن دخول للمخيم.
والأغنية المذكورة من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة
اليمنية
جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، حيث انتهى النجمان من تسجيلها "صوت"، وكانا ينتظران تصوير مشاهد مخصصة للفيديو كليب، لإتمام العمل على الأغنية التي لاقى خبر الإعلان عن مشروعها رواجاً إعلامياً وترحيباً كبيرين من قبل جمهور الغناء العربي.
وكانت شيرين زارت شاكر، في مقر إقامته بمخيم عين الحلوة نهاية عام 2022، لكنها استُدعيت حينها للتحقيق من قبل الأمن
العام اللبناني
، بناءً على طلب
مفوض الحكومة
، على الرغم من حصولها، آنذاك، على إذن بدخول المخيم، وهو الأمر الذي تقدمت به هذه المرة لكنها لم تحصل على الموافقة الأمنية.(فوشيا)
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