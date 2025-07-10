خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)

توفي الخميس المخرج المصري عن عمر ناهز 49 عامًا.

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وكان المخرج المصري الراحل قد تعرض لوعكة صحية قصيرة دخل على إثرها أحد المستشفيات، قبل أيام، إلا أنه سرعان ما فارق الحياة.



وأخرج عدداً من أبرز الأفلام السينمائية خلال مسيرته الفنية منها " الفتى الطائش" و"كباريه" و"الفرح" و"تيتة رهيبة" و"حملة فريزر".



وكان للمخرج الراحل أيضاً مساهمات في إخراج المسلسلات الدرامية مثل " " و" " و" "، وغيرها.



وكان آخر أعمال في السينما فيلم " " لمحمد سعد، وفي الدراما مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عرض في شهر عام 2025. (إرم نيوز)