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فنون ومشاهير

خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)

Lebanon 24
10-07-2025 | 00:46
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توفي صباح اليوم الخميس المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 49 عامًا.
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وكان المخرج المصري الراحل قد تعرض لوعكة صحية قصيرة دخل على إثرها أحد المستشفيات، قبل أيام، إلا أنه سرعان ما فارق الحياة.

وأخرج عبد العزيز عدداً من أبرز الأفلام السينمائية خلال مسيرته الفنية منها "أحلام الفتى الطائش" و"كباريه" و"الفرح" و"تيتة رهيبة" و"حملة فريزر".

وكان للمخرج الراحل أيضاً مساهمات في إخراج المسلسلات الدرامية مثل "أرض النفاق" و"زي الشمس" و"خيانة عهد"، وغيرها.

وكان آخر أعمال سامح عبدالعزيز في السينما فيلم "الدشاش" لمحمد سعد، وفي الدراما مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عرض في شهر رمضان عام 2025. (إرم نيوز)
 
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