كان متزوجاً من روبي.. معلومات جديدة عن المخرج سامح عبد العزيز الذي توفي صباحا إثر وعكة صحية

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توفي المخرج المصري سامح عن عمر ناهز 49 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها للمستشفى وسط تكتم كبير حول طبيعة مرضه.وولد سامح عبد في عام 1976، وعشق الفن منذ نعومة أظافره، حيث التحق بالمعهد العالي للسينما، ودرس في قسم المونتاج، وتخرج في المعهد عام 1996.وبدأ سامح حياته المهنية كمخرج برامج في التلفزيون المصري، ثم عمل في قناة "دريم" وأخرج برنامجي "جانا الهوا" و"الهوا هوانا"، وذلك خلال فترة رئاسة الإعلامية هالة للقناة.وآمنت هالة سرحان بموهبة سامح عبد العزيز، وطلبت منه العمل معها في قناة " "، وهناك أخرج العديد من البرامج والأغاني المصورة، وساعده ذلك في الاتجاه للسينما، لتكون أولى تجاربه الإخراجية عام 2005، حيث قدم "درس خصوصي" مع الفنان محمد .وقدم سامح خلال مشواره الفني الذي امتد لنحو 20 عاما باقة مميزة من الأعمال السينمائية والدرامية، ففي السينما قدم " الفتى الطائش" مع رامز جلال، و"تيته رهيبة" مع محمد هنيدي و"خير وبركة" مع و"الدشاش" مع محمد سعد وغيرها.وفي الدراما تألق من خلال "زي الشمس" و"مسيو" و" مبروك أبو حمودة" و"خيانة عهد" و"فيفا اطاطا"، ومؤخرا "شهادة معاملة أطفال".وتزوج المخرج سامح عبد العزيز من الفنانة وأنجب منها ابنتهما "طيبة"، وبعد أشهر قليلة من ولادتها تم الانفصال، وعلى الرغم من محاولات بينهما لكن الأمور لم تعد لطبيعتها.وفي كانون الثاني 2021 أعلن ارتباطه رسميا بالفنانة الشابة صلاح، لكن بعد 3 أشهر فقط، أعلنت فسخ خطوبتهما عبر .وشكل رحيل سامح عبد العزيز صدمة كبيره لجمهوره وأصدقائه في الوسط الفني، وحرص عدد كبير منهم على نعيه، أبرزهم ، وشيكو، وأشرف زكي، وإدوارد، ولقاء سويدان وغيرهم.(إرم نيوز)