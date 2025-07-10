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فنون ومشاهير
شعر بألم في الصدر.. وفاة فنان شهير بأزمة قلبية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
10-07-2025
|
04:55
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توفي الفنان المصري الشعبي محمد
عواد
بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من
صباح اليوم
الخميس.
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وبحسب صحف محلية، نقل محمد عواد إلى أحد مستشفيات مدينة الإسماعيلية فور شعوره بألم في
الصدر
، مساء أمس الأربعاء، لكنه رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد فشل محاولات إسعافه.
وكتب نقيب المهن الموسيقية الفنان
مصطفى كامل
، عبر صفحته على موقع "
فيسبوك
": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك
يا حبيبي
، ويغفر لك ويسامحك.. كنت معي في العزاء قبل يومين وقلت لي: أنا الحمد لله أصبحت بخير".
أزمة قلبية مفاجئة
وجاءت وفاة المطرب محمد عواد إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته على الفور، وذلك بعد أيام قليلة من ظهوره في عزاء صديقه وزميله المطرب الشعبي الراحل
أحمد عامر
.
وكان
محمد صبحي
، عضو
نقابة المهن الموسيقية
وصديق الراحل محمد عواد، قد أعلن عن سبب الوفاة، مؤكدا أنه رحل نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ناجمة عن ضعف في عضلة القلب، وهو السبب ذاته الذي أودى بحياة المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر قبل أيام.
وقد نعى عدد من نجوم الأغنية الشعبية في مصر الفنان الراحل.(العربية)
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