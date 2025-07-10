شعر بألم في الصدر.. وفاة فنان شهير بأزمة قلبية مُفاجئة (صورة)

توفي الفنان المصري الشعبي محمد بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من الخميس.

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وبحسب صحف محلية، نقل محمد عواد إلى أحد مستشفيات مدينة الإسماعيلية فور شعوره بألم في ، مساء أمس الأربعاء، لكنه رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد فشل محاولات إسعافه.



وكتب نقيب المهن الموسيقية الفنان ، عبر صفحته على موقع " ": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك ، ويغفر لك ويسامحك.. كنت معي في العزاء قبل يومين وقلت لي: أنا الحمد لله أصبحت بخير".

أزمة قلبية مفاجئة



وجاءت وفاة المطرب محمد عواد إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته على الفور، وذلك بعد أيام قليلة من ظهوره في عزاء صديقه وزميله المطرب الشعبي الراحل .



وكان ، عضو وصديق الراحل محمد عواد، قد أعلن عن سبب الوفاة، مؤكدا أنه رحل نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ناجمة عن ضعف في عضلة القلب، وهو السبب ذاته الذي أودى بحياة المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر قبل أيام.



وقد نعى عدد من نجوم الأغنية الشعبية في مصر الفنان الراحل.(العربية)