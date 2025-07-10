بموسيقى الزمن الجميل.. غي مانوكيان يُشعل "The Theater" في دبي

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مانوكيان عزف باقة من الأغنيات المستلهمة من أرشيف الأغنية ، خصوصًا أعمال الفنانة ، مثل "يا عين موليتين" و"وينك يا مسافر"، بصياغة موسيقية مبتكرة حافظت على الطابع الشعبي الأصيل.الحفل لم يخلُ من لحظات تواصل مباشر، إذ قدّم مانوكيان بعض فقراته بأسلوب حي، مستعرضًا ذكريات من مسيرته وعلاقته بالموسيقى اللبنانية، وخصّ أعمال سميرة توفيق بتحية وصفها بأنها "صوت البادية النابض".