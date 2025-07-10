Advertisement

فنون ومشاهير

بموسيقى الزمن الجميل.. غي مانوكيان يُشعل "The Theater" في دبي

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1389412-638877512320176024.png
Doc-P-1389412-638877512320176024.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيا الموسيقار اللبناني العالمي غي مانوكيان حفلاً موسيقيًا أعاد فيه الجمهور إلى الزمن الذهبي للطرب والموسيقى الشرقية، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف الجنسيات، على مسرح "The Theater" في دبي.
Advertisement

مانوكيان عزف باقة من الأغنيات المستلهمة من أرشيف الأغنية اللبنانية، خصوصًا أعمال الفنانة سميرة توفيق، مثل "يا عين موليتين" و"وينك يا مسافر"، بصياغة موسيقية مبتكرة حافظت على الطابع الشعبي الأصيل.

الحفل لم يخلُ من لحظات تواصل مباشر، إذ قدّم مانوكيان بعض فقراته بأسلوب حي، مستعرضًا ذكريات من مسيرته وعلاقته بالموسيقى اللبنانية، وخصّ أعمال سميرة توفيق بتحية وصفها بأنها "صوت البادية النابض".
مواضيع ذات صلة
مرقص يستقبل ممثلة الاتحاد العربي للإعلام التنموي في لبنان ووفداً من لجنة "الزمن الجميل"
lebanon 24
10/07/2025 17:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل وفد "مهرجان الزمن الجميل": تكريم عمالقة الفن واجب وطني
lebanon 24
10/07/2025 17:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تلفزيون لبنان يحتفل بعيده الـ66 مع نجوم الزمن الجميل
lebanon 24
10/07/2025 17:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أمسية موسيقية في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية - بيروت أحيتها الأوركسترا اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية
lebanon 24
10/07/2025 17:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:54 | 2025-07-10
09:21 | 2025-07-10
08:47 | 2025-07-10
07:14 | 2025-07-10
07:07 | 2025-07-10
04:55 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24