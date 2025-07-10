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فنون ومشاهير
بموسيقى الزمن الجميل.. غي مانوكيان يُشعل "The Theater" في دبي
Lebanon 24
10-07-2025
|
06:29
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أحيا الموسيقار
اللبناني العالمي
غي مانوكيان
حفلاً موسيقيًا أعاد فيه الجمهور إلى الزمن الذهبي للطرب والموسيقى الشرقية، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف الجنسيات، على مسرح "The Theater" في دبي.
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مانوكيان عزف باقة من الأغنيات المستلهمة من أرشيف الأغنية
اللبنانية
، خصوصًا أعمال الفنانة
سميرة توفيق
، مثل "يا عين موليتين" و"وينك يا مسافر"، بصياغة موسيقية مبتكرة حافظت على الطابع الشعبي الأصيل.
الحفل لم يخلُ من لحظات تواصل مباشر، إذ قدّم مانوكيان بعض فقراته بأسلوب حي، مستعرضًا ذكريات من مسيرته وعلاقته بالموسيقى اللبنانية، وخصّ أعمال سميرة توفيق بتحية وصفها بأنها "صوت البادية النابض".
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